不怕接觸傳染！店家DIY腳踩酒精消毒機 網驚：高手在民間

全台三級警戒持續到6月28號，民眾出門「裝備齊全」，除了戴上口罩，也準備護目鏡避免飛沫傳染，店家也會在門口備妥酒精供上門顧客使用。就有網友Po出店家自製「腳踩酒精消毒機」，避免手部接觸，被網友大讚「勞動高手」、「高手在民間」。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」Po出照片，可見店家將原本手部按壓式改裝成腳踩式，上頭還註明「酒精噴霧洗手，請用腳，輕踏一下」、「勿壓，用腳踏」，該名網友不忘誇獎「自製酒精噴灑器，高手在民間」之餘，也笑噴嘴處的設計很像「囧」字，引起不少網友討論。

網友看後表示「省下電動的錢」、「笑死。辦公室裡專業型的被比下去了啦」、「這個高度小朋友會不會直接洗頭⋯」、「按壓頭若反覆被按，其實細菌很多吧」、「超讚的！但一定有目小還是去壓！」、「這個行天宮早就在用了喔，他們還是金屬架（材質），不怕風吹雨淋」

不過有網友認為，「雖然很厲害，但直接買感應式的不就好了！」其他人則出面解釋，「感應的有時候都沒反應…等很久又很少」，「物理方式容錯率較高，感應（式）的或是插電的都有硬傷」。