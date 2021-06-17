聽新聞
test
0:00 / 0:00
不怕接觸傳染！店家DIY腳踩酒精消毒機 網驚：高手在民間
全台三級警戒持續到6月28號，民眾出門「裝備齊全」，除了戴上口罩，也準備護目鏡避免飛沫傳染，店家也會在門口備妥酒精供上門顧客使用。就有網友Po出店家自製「腳踩酒精消毒機」，避免手部接觸，被網友大讚「勞動高手」、「高手在民間」。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」Po出照片，可見店家將原本手部按壓式改裝成腳踩式，上頭還註明「酒精噴霧洗手，請用腳，輕踏一下」、「勿壓，用腳踏」，該名網友不忘誇獎「自製酒精噴灑器，高手在民間」之餘，也笑噴嘴處的設計很像「囧」字，引起不少網友討論。
網友看後表示「省下電動的錢」、「笑死。辦公室裡專業型的被比下去了啦」、「這個高度小朋友會不會直接洗頭⋯」、「按壓頭若反覆被按，其實細菌很多吧」、「超讚的！但一定有目小還是去壓！」、「這個行天宮早就在用了喔，他們還是金屬架（材質），不怕風吹雨淋」
不過有網友認為，「雖然很厲害，但直接買感應式的不就好了！」其他人則出面解釋，「感應的有時候都沒反應…等很久又很少」，「物理方式容錯率較高，感應（式）的或是插電的都有硬傷」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言