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騎路肩慘收罰單！他騎車7年驚「現在才知道」 機車族無奈：真的夠了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，騎機車7年直到收到一張600元的罰單，才發現原來馬路上的「路肩」道路是不能騎的，令他相當驚訝。圖／爆怨2公社
一名網友表示，騎機車7年直到收到一張600元的罰單，才發現原來馬路上的「路肩」道路是不能騎的，令他相當驚訝。圖／爆怨2公社

馬路上的白線外側「路肩」道路，是禁止汽、機車通行的。一名網友表示，騎機車7年直到收到一張600元的罰單，才發現原來馬路上的「路肩」道路是不能騎的，令他相當驚訝，引起不少網友討論。

一名網友在「爆怨2公社」發文，他收到一張罰單，由照片中可見，原po 騎在馬路上的白色邊線外，也就是「路肩」道路，因此道路汽、機車是禁止通行的，而被開罰單。原po表示，騎機車7年直到收到這張紅單才知道，原來騎機車也不能騎超出旁邊的白線（邊線），「阿嬤之前騎很慢都叫他騎外面一點，原來我才是錯的」，不過他也不禁抱怨，「現在檢舉人維護交通真棒」，隔天上班時去量「這條白線確實15公分被罰」，並好奇「有誰也被罰過，可以讓我知道我不孤單」。

網友紛紛痛批檢舉人，「檢舉達人真的是亂源」、「支持廢除不友善的檢舉制度」、「基本上，任意駛出邊線都是被檢舉才會告發！自以為正義的檢舉達人！」、「檢舉這個的、真是有夠無聊，都已經騎旁邊，可以讓（四輪大爺）過了，還在那檢舉...」、「這種的也檢舉，會讓我想詛咒他」、「檢舉這個真的缺德」。

有網友則表示，「那居然算路肩！謝謝長知識，好險我已經都開車不騎機車了….」、「還好我都騎車道內，遇到逼車的一律檢舉，上次還檢舉一台逼車結果成立」、「以前都覺得一些人，騎在路中間很不好，擋到後面汽車，才發現原來我才是錯的！」。

不過，有網友則相當無奈，雖然違規但若不騎旁邊，又會被逼車，「規定和檢舉人都有問題！」、「很好笑的是，不騎旁邊，就會被逼車」、「不設慢車道，又逼機車跟汽車搶道，被撞就說『不會騎旁邊點』，騎旁邊點又被罰…真的夠了！」、「這個本來就有這條規定，但定法規的時候沒考慮機車駕駛人的安全」、「所以以後都要騎在路中央，慢不管後面怎麼按喇叭，請他們自己超車」、「其實這樣真的違規，但是我們的交通法規有些真的是很智障」、「車很多看狀況還是會騎，命比較重要，檢舉這種的，基本就是心理有缺陷，需要這種成就感滿足...」。

罰單 車道

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