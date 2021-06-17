外送員樓梯間小便、吐檳榔 影片曝光引網怒：沒洗手繼續送

本土疫情延燒，民眾叫外送的比例大幅升高，避免外出增添感染風險，不過也經常傳出爭議與糾紛。一名網友就在網上張貼影片，內容為一位外送員直接在顧客住家的樓梯間小便、吐檳榔汁，過程全被監視器錄下，讓住戶相當氣憤，貼文曝光後引起熱議。

一名網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專屬）」發文表示，蘆洲地區有位外送員送餐完成後，竟在消費者住家公寓內的共用樓梯間小便及吐檳榔汁，讓他氣得直呼「超扯」，痛批這樣的行徑實在太沒水準，並貼出監視器所錄下的影片佐證。

從影片中可以看見，該外送員站在兩層樓的樓梯間平台停留，幾秒過後，一旁的白牆出現了淡黃色液體遭噴濺的痕跡，接著液體順著階梯一路向下流淌，隨後外送員若無其事地離開。此外，該網友也另外貼出樓梯口的照片，地上有明顯的檳榔殘渣，稱為同位外送員吐檳榔汁所致。

影片曝光後，網友紛紛留言「沒有管理員，真的很恐怖」、「天啊，也太噁心了」、「而且沒洗手再送下一單」、「手疑似葛到尿還擦褲子，沒洗手，下一餐又拿給客人」、「真的很沒水準」、「這真的太誇張了」、「一定要讓他離開這個行業」等，引起眾人撻伐。

不過也有人說「為什麼要讓外送員上樓？」、「外面沒地方可以上廁所，他也是千百個不願意」、「尿尿會不會他真的忍不住了，畢竟現在真的沒地方可以借廁所」；此外，若遇到類似狀況，有網友提出建議的應對方式為「直接向里長或派出所調閱外送員車牌與備案、公寓門口貼字條、聯絡外送客服投訴、請客服停權這名外送員，並且要求賠償清潔費，若不配合就聯絡環保局法辦開罰」。