妻確診恐因缺氧智力剩13歲、小孩要上學 他求「能自己吃飯就好」

台灣本土新冠疫情兇猛，改變許多家庭生活樣貌，更有不少人因此喪命。有網友表示朋友母親因染疫出現缺氧症狀，雖及時救回，但腦部恐怕已受到不可逆轉的傷害，即使痊癒也需要他人照料，小孩仍在念書，朋友爸爸需要一肩抗起養家和照護的工作，「這個病毒太狠了」。

新冠病毒全台肆虐，因此波疫情確診者已逾萬人，有網友上網嘆息確診後造成的損失，已非金錢可彌補。他表示，朋友的媽媽2周前因做生意染疫，嚴重到需插管治療，如今雖然狀況好轉可以拔管，但確診後曾經缺氧昏迷，極可能腦部受損，導致智力下降至13歲。

朋友表示，目前媽媽雖然已醒，但雙眼無神，醫生認為要等她慢慢恢復意識才能知道腦力下降了多少。朋友爸爸也難過的說「這個病毒太狠了」，憂慮未來他要工作、小孩要念書，誰可以照顧媽媽？「我現在只求她可以自主吃飯就好」。

文章引來不少人留言打氣、加油，「看了真的好難過」、「辛苦你們了」、「希望能有奇蹟發生」，有人則以自身經驗舉例「還是要存有希望的心」，表示自己19歲時曾因車禍腦部受損，智力僅剩5歲，到現在47歲生活已近正常，「家人的陪伴很重要」。另有醫護人員也建議朋友媽媽「努力復健，仍可以慢慢恢復到一個程度，神經功能恢復慢，但仍有機會。不要放棄任何復健的機會，辛苦你們了」。