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孕妻幫夫打小強！不解「為何男生會怕」 釣出超多苦主

聯合新聞網 / 綜合報導
一名孕婦表示，老公正準備上班時，看到一隻大蟑螂又默默把腳縮回來，於是原po就挺著大肚子拿起拖鞋狠狠地把蟑螂打扁，同時她也不解「為什麼男生會怕蟑螂？」。圖／ingimage
一名孕婦表示，老公正準備上班時，看到一隻大蟑螂又默默把腳縮回來，於是原po就挺著大肚子拿起拖鞋狠狠地把蟑螂打扁，同時她也不解「為什麼男生會怕蟑螂？」。圖／ingimage

許多人相當害怕蟑螂，甚至對牠產生陰影。一名孕婦表示，老公正準備上班時，看到一隻大蟑螂又默默把腳縮回來，於是原po就挺著大肚子拿起拖鞋狠狠地把蟑螂打扁，同時她也不解「為什麼男生會怕蟑螂？」，引起不少網友討論。

一名網友在「爆怨2公社」發文，她的老公一大早正準備上班時，一踏進陽台又把腳縮回來了，並默默地看著她求救，原來是有隻「大蟑螂」出現在陽台，「我知道又要換我出場了」，於是原po挺著懷孕9個多月42吋的大肚子走到陽台，一手拿著拖鞋用迅雷不及掩耳的速度狠狠地打扁蟑螂，然後帥氣地把拖鞋丟在地上跟老公說「清理一下吧！」。

這令原po不禁疑惑，「老實說真的不懂為什麼男生會怕蟑螂？」，並表示小時候一直以為只有女生會怕蟑螂，長大後才發現原來很多男生也怕蟑螂，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「我也是家裡負責打蟑螂的人，不管會不會飛的，我老公跟小姑都怕的要死」、「我先生是消防員，敢捕蜂抓蛇，但是超怕蟑螂...我也不太能理解，是認真怕會尖叫的那種」、「才剛打完一隻會飛的，家裡3個比我大隻的男人躲在客廳椅子上避難」、「我也是不怕蟑螂的那一個，所以常無語看著身旁男性在求救」、「我對我爸真的深感抱歉，有一次他叫我進廁所殺蟑螂，他在裡面幫我噴殺蟲劑，結果蟑螂起飛，我反射動作就把蟑螂跟我爸一起關在廁所了...」、「我ㄤ也是怕的要死，看到小強直接叫老婆妳來」。

有網友則建議，「養隻貓吧！自從有了貓之後，我家連喇牙都不見了呢！」、「自從養了貓，抓蟑螂就是貓咪的責任了，我老公只負責清」，不過有網友則表示，無法接受男生怕蟑螂，「怕蟑螂的男人我真的會直接打槍+厭惡」、「男生怕蟑螂...喔我不行」、「養隻喵都比男人強...」、「同為男生，實在無法接受男生看到蟑螂會尖叫或是落荒而逃，起碼也要同歸於盡」。

蟑螂 孕婦

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