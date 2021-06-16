聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅美親戚嘆對台醫療失望！ 他反嗆「資源蟑螂」：別回來看病

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨，自己旅美的親戚年初曾返台看診，但當台灣疫情爆發後，卻又不斷嫌棄台灣的醫療制度。圖為美國施打新冠疫苗情形。法新社
有網友抱怨，自己旅美的親戚年初曾返台看診，但當台灣疫情爆發後，卻又不斷嫌棄台灣的醫療制度。圖為美國施打新冠疫苗情形。法新社

台灣疫情瞬間爆發，各界都十分關心疫苗接種狀況，希望能早日開放更多族群施打，甚至傳出不少人特地赴美，就是為了盡快打到疫苗。不過有網友就分享，自己一位旅美的親戚，過去經常返台看診，如今卻頻頻批評台灣的醫療制度，讓他氣憤直呼根本是「資源蟑螂」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」張貼自己與旅美親戚的對話截圖。從圖中可看見對方表示，他對台灣當前的醫療制度感到失望，大嘆「怎麼會這樣？」、「好像越來越誇張」等字句，原PO則冷淡回應「然後呢？」

而這名親戚接著說道「你要好好照顧自己，我在美國疫苗都打好了」，讓原PO看了忍不住直言「你不是年初才回台灣看牙醫？」，並反嗆對方，如果對台灣的醫療失望，那大可留在美國看病，不必再回台灣；親戚則也強硬回應「關你什麼事？」雙方的對話火藥味十足。

原PO隨後在文中表示，自己實在看不慣這種親戚，既沒有在前線付出、也沒有幫上任何忙，只有在能得到好處時就來，當好處沒了就開始嫌棄，讓他痛批「充其量只是一隻資源蟑螂罷了」。

貼文引發討論，網友紛紛回應「我覺得你的回話超級讚，看了好舒壓」、「平常嫌棄台灣，要看醫生又想到台灣醫療的好」、「超多這種回台灣把各科都看了，然後再罵台灣落後」、「這臉打的真響」等；但也有人點出「繳健保不能回台看醫生嗎？年初還沒覺得失望，現在越來越誇張，你沒看到嗎？」、「有繳健保當然可以回來看牙醫，為什麼要罵？」

疫苗 健保 疫情

延伸閱讀

美國人其實不愛麥當勞？ 網揭「暗黑理由」：沒錢才會去吃

三級警戒滿月／同島一命！圍堵多點擴散 盤點全台重大群聚案

守邊境沒用？ 醫曝暗黑真相「病毒恐在地進化成Delta變種」

確診趨緩有望解封嗎？ 醫揭「2大難題」很棘手

相關新聞

南韓新冠藥物千人3期試驗「優異」 網拿清冠一號比：想贏韓國

南韓藥廠賽特瑞恩（Celltrion）14日宣布了其研發的新冠肺炎治療劑Rekirona（CT-P59，成分名為regdanvimab），在全球3期的臨床試驗中取得安全且有效的優異成果。...

旅美親戚嘆對台醫療失望！ 他反嗆「資源蟑螂」：別回來看病

台灣疫情瞬間爆發，各界都十分關心疫苗接種狀況，希望能早日開放更多族群施打，甚至傳出不少人特地赴美，就是為了盡快打到疫苗。不過有網友就分享，自己一位旅美的親戚，過去經常返台看診，如今卻頻頻批評台灣的醫療制度，讓他氣憤直呼根本是「資源蟑螂」。

蹲醫院「擦確診足跡」！他遭房東要求搬離 淚嘆：誰來理解我

台灣本土疫情爆發，一瞬間打亂了許多人平靜的生活。一名網友透露，自己原先從事營造業，但因疫情導致工作停擺，為了維持生計，他只好硬著頭皮應徵醫院的清潔工作，每天都需出入專責病房、消毒確診者行經之處。然而和房東商量緩繳租金時，房東卻因得知他的工作而要求搬離，讓他感到相當心寒與無助。

鹹酥雞秤重被剪半！他怨「觀感差」 網揭關鍵：老闆不夠聰明

鹹酥雞是台灣常見的小吃美食之一，將雞肉、蔬菜、甜不辣等食品裹粉後油炸，完成後散發濃郁香氣並有酥脆的口感，深受許多民眾喜愛。不過有網友就表示，日前他去購買鹹酥雞時，老闆竟因沒辦法挑到「剛好的重量」，而直接將雞肉塊剪去一半，讓他看了觀感不佳，引發熱議。

取餐被要求出示證件 外送員氣炸：這也要分流管制？

疫情之下，民眾為避免染疫風險多避免外出，三餐若非自煮皆需依賴食物外送平台。近日賣場、市場已開始實施身分證單雙號分流制度，但卻有外送員發文指出，只是要取餐卻被店員「要求查看證件」，貼文引起熱議。

她收到電費帳單公電377元快跟家用一樣貴 網揪出巨大吃電怪獸

夏季氣溫頻創新高，每天都熱得讓人受不了，開冷氣的頻率也增加許多，收到的電費帳單上頭要繳的金額也很驚人。一名網友近日po出她的電費帳單詢問大家公共電費都是多少錢，因為她繳的公共電費都快跟她的住家費用一樣了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。