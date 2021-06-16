旅美親戚嘆對台醫療失望！ 他反嗆「資源蟑螂」：別回來看病

台灣疫情瞬間爆發，各界都十分關心疫苗接種狀況，希望能早日開放更多族群施打，甚至傳出不少人特地赴美，就是為了盡快打到疫苗。不過有網友就分享，自己一位旅美的親戚，過去經常返台看診，如今卻頻頻批評台灣的醫療制度，讓他氣憤直呼根本是「資源蟑螂」。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」張貼自己與旅美親戚的對話截圖。從圖中可看見對方表示，他對台灣當前的醫療制度感到失望，大嘆「怎麼會這樣？」、「好像越來越誇張」等字句，原PO則冷淡回應「然後呢？」

而這名親戚接著說道「你要好好照顧自己，我在美國疫苗都打好了」，讓原PO看了忍不住直言「你不是年初才回台灣看牙醫？」，並反嗆對方，如果對台灣的醫療失望，那大可留在美國看病，不必再回台灣；親戚則也強硬回應「關你什麼事？」雙方的對話火藥味十足。

原PO隨後在文中表示，自己實在看不慣這種親戚，既沒有在前線付出、也沒有幫上任何忙，只有在能得到好處時就來，當好處沒了就開始嫌棄，讓他痛批「充其量只是一隻資源蟑螂罷了」。

貼文引發討論，網友紛紛回應「我覺得你的回話超級讚，看了好舒壓」、「平常嫌棄台灣，要看醫生又想到台灣醫療的好」、「超多這種回台灣把各科都看了，然後再罵台灣落後」、「這臉打的真響」等；但也有人點出「繳健保不能回台看醫生嗎？年初還沒覺得失望，現在越來越誇張，你沒看到嗎？」、「有繳健保當然可以回來看牙醫，為什麼要罵？」