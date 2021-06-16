蹲醫院「擦確診足跡」！他遭房東要求搬離 淚嘆：誰來理解我

台灣本土疫情爆發，一瞬間打亂了許多人平靜的生活。一名網友透露，自己原先從事營造業，但因疫情導致工作停擺，為了維持生計，他只好硬著頭皮應徵醫院的清潔工作，每天都需出入專責病房、消毒確診者行經之處。然而和房東商量緩繳租金時，房東卻因得知他的工作而要求搬離，讓他感到相當心寒與無助。

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文表示，自己原本從事營造工作，但疫情爆發後，工作量瞬間減少，許多工地更陸續遭到檢舉，因此不少工作案直接停擺。原先他暫時投入清消志工的行列，但為了維持生活、繳納房租，他最後選擇去應徵醫院的消毒工作。

原PO指出，自己負責的是醫院裡專責病房的清潔，每天都得穿著厚厚的隔離衣，一一消毒確診病患從入院至出院走過的路徑，有時蹲在地上擦拭每一處角落，有時則滿身大汗的將裝有病患使用後物品的紅色污染袋拿去丟棄，除此之外，也要負責整棟醫院大樓的消毒作業，且直到開始工作了好幾天後，他才等到打疫苗的資格。

原PO無奈地說，就連醫院原本的清潔人員，都不願意進去工作，就是擔心染疫風險，但他在經濟壓力下別無選擇。然而，在他和房東告知自己已有新的工作，但希望能延後一個月繳納房租時，房東卻因看見他在醫院工作，要求他馬上搬離住處，深怕他帶給其他房客困擾。

原PO直言，自己可以換位思考，理解房東的立場，但又有誰會「理解我們這群最底層到不行的清消人員？」文末他也補充，多番溝通後，房東答應等他領到在醫院工作的薪水，通融在月底前搬走即可，並將退回所有押金，甚至房東也提出願意補貼一些。

貼文底下網友紛紛表示「你的工作是偉大的 」、「你很勇敢，雖然是為了生存逼不得已選擇這工作，但不要小看自己，跟疫情有關的工作人員都是英雄」、「努力生活為自己負責的人值得尊敬」、「各行各業都是值得被尊重的」等，留言安慰原PO；不少人則建議「房東不能令你限期搬走，可以拿出法規來跟他說」、「是否可以詢問醫院有沒有提供防疫宿舍」、「去找給醫護住宿的防疫旅館看看」。