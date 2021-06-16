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取餐被要求出示證件 外送員氣炸：這也要分流管制？

聯合新聞網 / 綜合報導
近日賣場開始實施依照身分證單雙號分流管制，但一名外送員發文指出，只是要去買場取餐卻被要求要看證件，讓他氣炸，貼文引起熱議。 聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
近日賣場開始實施依照身分證單雙號分流管制，但一名外送員發文指出，只是要去買場取餐卻被要求要看證件，讓他氣炸，貼文引起熱議。 聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

疫情之下，民眾為避免染疫風險多避免外出，三餐若非自煮皆需依賴食物外送平台。近日賣場、市場已開始實施身分證單雙號分流制度，但卻有外送員發文指出，只是要取餐卻被店員「要求查看證件」，貼文引起熱議。

原PO在FB社團「外送員的奇聞怪事」發文，他在文中說明接了一張某超市的訂單，他走進賣場告訴店員自己只是要取餐，「你好，熊貓xxx取餐」，沒想到店員竟然回應「不好意思，請出示一下證件」，讓原PO相當傻眼，更直呼「理智線真的斷了⋯。」文末他也直言若要求外送員進賣場取餐也要依照身分證單雙號分流十分不合理，氣憤直說「你要不要叫你主管出來一下？」

貼文一出引起網友熱烈討論，「狂笑，這個真的誇張了」、「不好意思請您明天再來取餐喔」、「好好笑，今天單號，你尾數是雙號，不能取餐喔」、「進菜市場也是⋯我是雙號，但是我要進去取餐啊」、「跟客人說店員不讓取餐」、「叫市場單號員工今天都不准上班，只能雙號的上班」。

外送員 身分證 疫情

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