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機車後座乘客手拎「上等食材」 屏東的豪邁日常讓人超羨慕
屏東今年黑鮪魚大豐收，不過受到疫情影響，「黑金」身價爆跌，不只黑鮪魚觀光季停辦，許多海鮮餐廳及黑鮪魚專賣區生意同樣大受衝擊。雖然外地遊客暫時難去屏東吃黑鮪魚，但還是有網友在路上拍下當地人的這一幕畫面，讚嘆屏東東港人的日常「真的很豪邁」，果然跟外縣市不一樣。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」po出照片，一台摩托車，雙載的兩個人，其中坐在後座的那位手上直接拎著一個食材，網友貼文寫道「回家路上隨便拿一塊黑鮪魚上腹肉，就是東港人豪邁的日常。」
此文一出立即有許多屏東人按讚留言，並表示「屏東人的驕傲」、「在東港，青菜比鮪魚還貴」、「黑鮪魚新鮮腹肉就煮湯，兩三天以上的就乾煎，從小就這麼吃」、「東港人的快樂就是這麼樸實無華」，還有人指出，東港家戶都會有一個上掀220V大冷凍冰箱，裡面塞滿各種魚蝦蟹。
有其他網友好奇照片中這一塊黑鮪魚腹肉的大概要多少錢？有人幫忙解答說，幾千塊而已，但因為看不清楚油花及部位，無法說得更正確，照那個長度，2500元~7、8000都有可能。
另外，底下則有各縣市網友紛紛留言分享各地的日常畫面，雖然開玩笑的成分居多，但也引起不少熱烈討論。比方有花蓮網友說，「我們吃西瓜都沒在切片的，都剖開直接皮當碗挖」、「我們北投水龍頭打開也都是溫泉呀」、「新竹人也是一手催油門一手拿著貢丸啊！」
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