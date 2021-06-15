快訊

航警自爆打混摸魚7年像退休 搶先打AZ疫苗引撻伐

現實版《火神》？前消防分隊長：別再稱打火英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狂網購、叫外送！他嘆疫情下開銷大增 網揭一省錢改變

聯合新聞網 / 綜合報導
許多民眾的生活習慣都因疫情有所改變，一名網友便好奇詢問廣大鄉民「疫情之下，開銷變大還變小？」，貼文引起熱烈回應。圖片來源／ingimage
許多民眾的生活習慣都因疫情有所改變，一名網友便好奇詢問廣大鄉民「疫情之下，開銷變大還變小？」，貼文引起熱烈回應。圖片來源／ingimage

疫情期間，民眾皆遵守防疫準則減少外出活動，也都自煮或是依賴外送平台解決三餐。但美食外送服務有運費要求，若要免運仍須點到一定金額，對於獨居族群負擔不小。近日一名網友發文詢問廣大鄉民「疫情下，開銷變大還是變小？」，貼文引起熱烈討論。

原PO在PTT WomenTalk板發文「疫情下開銷變大還是變小」，他在文中說明疫情在五月中爆發，全國進入三級警戒，民眾非必要不可外出群聚，部分朋友認為「不能出去吃大餐、不能出去玩，也少了出門著裝和化妝打扮的開銷」，因此省下一大筆錢。也有朋友指出相較疫情爆發之前，支出占比增加，「因為無薪假所以少了收入，加上小孩在家遠距教學。」

原PO自己則是因為在家工作所以薪水未受影響，「但是買了家用辦公室的配備，還有冷氣開整天的電費。」除了因應在家工作的調整，原PO為了維護健康也多買了消毒用品與補品，「開銷也是變大。」文末他好奇詢問廣大網友，「不知道大家在疫情爆炸的現在，開銷是變大還是變小呢？」

貼文引起網友熱烈討論，許多網友紛紛表示因為「外送費」、「電費」導致開銷增加，加上近期菜價上漲，「變大，菜肉變貴，水電瓦斯都比上班上學用的更兇」、「大啊，之前外食一天大概200解決，現在外送都300起跳，一堆看起來很好吃的」、「變多，以前肉類買全聯，菜類水果去菜市場，一個月3000有找，現都要去大賣場才能買齊，一個星期花800~1000」、「開銷漸漸會變多吧，蔬果菜價都在漲了」、「變大，因為外送比一般外賣便當貴」、「變大，宅在家的電費、三餐外送費」、「變超多一直逛蝦皮，還有買咖啡廳的外帶餐，每天餐費爆增」。

部分網友則支持原PO朋友想法，疫情期間省下許多社交、娛樂支出，「買了很多消毒道具，有些滿好玩的但開銷反而變小，才知道自己以前多會吃，聚餐太多」、「省很多，之前吃太好」、「外送開銷變多，娛樂開銷直接歸零」、「少了聚餐丶化妝丶治裝丶油錢。多了買儲糧、3C」。

疫情 美食外送 三級警戒

延伸閱讀

小資族WFH「每天縮5坪小房間」快發瘋喊：我寧願去公司

失業兩個月都宅在家 女驚傳確診「工作飛了」：誰能比我慘？

紓困金遲遲沒入帳！她驚見帳號竟多個零 內行人曝解答

疫情間找不到工作？他一搜有3千筆職缺 網打臉曝現實慘況

相關新聞

南韓新冠藥物千人3期試驗「優異」 網拿清冠一號比：想贏韓國

南韓藥廠賽特瑞恩（Celltrion）14日宣布了其研發的新冠肺炎治療劑Rekirona（CT-P59，成分名為regdanvimab），在全球3期的臨床試驗中取得安全且有效的優異成果。...

狂網購、叫外送！他嘆疫情下開銷大增 網揭一省錢改變

疫情期間，民眾皆遵守防疫準則減少外出活動，也都自煮或是依賴外送平台解決三餐。但美食外送服務有運費要求，若要免運仍須點到一定金額，對於獨居族群負擔不小。近日一名網友發文詢問廣大鄉民「疫情下，開銷變大還是變小？」，貼文引起熱烈討論。

鄰居給粽他打開臉綠 網友反虧「不識貨」曝老饕吃法

今天是端午節，不少人都會吃粽子過節，有網友表示，鄰居分給他一個肉粽，打開一看竟是「鹼粽」，讓他直呼無法接受。然而其他網友卻表示「不識貨，人間美食欸！你沒有口福」，狂讚鹼粽相當美味，也有不少人分享老饕吃法。

眼鼻下巴全不一樣！ 網紅迅猛龍特蕾莎直播中意外曝光真面目

大陸網紅「迅猛龍特蕾莎」被譽為廈門林志玲，姣好外貌吸引大批死忠粉絲，不過日前她在直播中意外秀出未開濾鏡的真面目，反差太大讓粉絲直呼「再也不相信愛情」。

暖心！確診者狂揮雙手 見醫護秒比「2動作」致謝

台灣新冠肺炎疫情爆發，確診者暴增導致醫護人員壓力極大，台北慈濟醫院分享，一名確診者見到醫護人員，立刻透過影子以2動作表達感謝，讓工作人員都感到相當欣慰。

男無理嗆護理師！醫師傻眼酸「真的很疫苗」 網讚：新流行語

台灣疫情嚴峻，醫療人力資源相當緊繃，各界都在緊急募集相關醫療資源，但仍有民眾未體諒辛苦的醫護人員。近日一名急診醫師發文分享工作日常，他表示有病患對護理師大小聲，讓他忍不住抱怨「真的很『疫苗』！」，沒想到獨特用語護理師竟然秒懂，貼文一出引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。