狂網購、叫外送！他嘆疫情下開銷大增 網揭一省錢改變

疫情期間，民眾皆遵守防疫準則減少外出活動，也都自煮或是依賴外送平台解決三餐。但美食外送服務有運費要求，若要免運仍須點到一定金額，對於獨居族群負擔不小。近日一名網友發文詢問廣大鄉民「疫情下，開銷變大還是變小？」，貼文引起熱烈討論。

原PO在PTT WomenTalk板發文「疫情下開銷變大還是變小」，他在文中說明疫情在五月中爆發，全國進入三級警戒，民眾非必要不可外出群聚，部分朋友認為「不能出去吃大餐、不能出去玩，也少了出門著裝和化妝打扮的開銷」，因此省下一大筆錢。也有朋友指出相較疫情爆發之前，支出占比增加，「因為無薪假所以少了收入，加上小孩在家遠距教學。」

原PO自己則是因為在家工作所以薪水未受影響，「但是買了家用辦公室的配備，還有冷氣開整天的電費。」除了因應在家工作的調整，原PO為了維護健康也多買了消毒用品與補品，「開銷也是變大。」文末他好奇詢問廣大網友，「不知道大家在疫情爆炸的現在，開銷是變大還是變小呢？」

貼文引起網友熱烈討論，許多網友紛紛表示因為「外送費」、「電費」導致開銷增加，加上近期菜價上漲，「變大，菜肉變貴，水電瓦斯都比上班上學用的更兇」、「大啊，之前外食一天大概200解決，現在外送都300起跳，一堆看起來很好吃的」、「變多，以前肉類買全聯，菜類水果去菜市場，一個月3000有找，現都要去大賣場才能買齊，一個星期花800~1000」、「開銷漸漸會變多吧，蔬果菜價都在漲了」、「變大，因為外送比一般外賣便當貴」、「變大，宅在家的電費、三餐外送費」、「變超多一直逛蝦皮，還有買咖啡廳的外帶餐，每天餐費爆增」。

部分網友則支持原PO朋友想法，疫情期間省下許多社交、娛樂支出，「買了很多消毒道具，有些滿好玩的但開銷反而變小，才知道自己以前多會吃，聚餐太多」、「省很多，之前吃太好」、「外送開銷變多，娛樂開銷直接歸零」、「少了聚餐丶化妝丶治裝丶油錢。多了買儲糧、3C」。