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鄰居給粽他打開臉綠 網友反虧「不識貨」曝老饕吃法

聯合新聞網 / 綜合報導
網友收到鄰居分送的鹼粽。圖／取自臉書
網友收到鄰居分送的鹼粽。圖／取自臉書

今天是端午節，不少人都會吃粽子過節，有網友表示，鄰居分給他一個肉粽，打開一看竟是「鹼粽」，讓他直呼無法接受。然而其他網友卻表示「不識貨，人間美食欸！你沒有口福」，狂讚鹼粽相當美味，也有不少人分享老饕吃法。

一名網友在臉書社團爆怨2公社發文表示，「鄰居好心拿了一個給我，我打開看完之後就謝謝再聯絡，我真的無法接受鹼粽，我就問一句鹼粽到底是誰在吃的啊？」

然而其他網友都認為鹼粽相當美味，留言「冰在冰箱，沾豐年果糖超好吃」、「加砂糖、加果糖」、「只能說，你沒吃美食的這福氣」、「建議你把它冰冷藏，想吃時沾蜂蜜或煮糖膏沾著吃，冰冰涼涼的」、「加紅糖，咬起來咔滋咔滋，好吃」、「冰冰涼涼的吃，沾糖或蒜頭醬油都好吃」。

粽子 端午節

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