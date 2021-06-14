眼鼻下巴全不一樣！ 網紅迅猛龍特蕾莎直播中意外曝光真面目

大陸網紅「迅猛龍特蕾莎」被譽為廈門林志玲，姣好外貌吸引大批死忠粉絲，不過日前她在直播中意外秀出未開濾鏡的真面目，反差太大讓粉絲直呼「再也不相信愛情」。

根據新浪新聞報導，迅猛龍特蕾莎今年24歲，擁有玲瓏大眼和白皙瓜子臉，一開口就是嬌滴滴的娃娃音，在直播平台吸引488萬粉絲追蹤。她近日與直播主張國政連線，在鏡頭前熱舞，卻因為動作太大，臉部離開濾鏡範圍，意外秀出真面目，無濾鏡的本人眼睛小了不少，額頭變高、鼻翼變寬，下巴也較為圓潤。

此外，近日微博上也瘋傳迅猛龍特蕾莎少女時期的舊照，只見當時的她皮膚黝黑、大鼻厚唇，和現在的女神樣貌相差極大。不少網友直呼「這是同一個人？」、「啊這也差太多了」、「幻滅了」、「我再也不相信愛情」、「這詐騙是可以判10年的程度」。

迅猛龍特蕾莎五官標緻，吸引大批死忠粉絲。圖／取自 新浪