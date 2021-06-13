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失業兩個月都宅在家 女驚傳確診「工作飛了」：誰能比我慘？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友發文分享自己悲慘遭遇，她說明自己失業兩個月期間並未隨便外出，近日卻收到PCR陽性確診通知，本來要報到的工作也被迫取消。示意圖／聯合報系資料照片
一名女網友發文分享自己悲慘遭遇，她說明自己失業兩個月期間並未隨便外出，近日卻收到PCR陽性確診通知，本來要報到的工作也被迫取消。示意圖／聯合報系資料照片

本土疫情嚴峻，多數民眾遵守防疫準則，待在家中減少外出。近日一名女網友發文指出，自己目前失業兩個月，失業期間也都待在家中，近期卻出現確診症狀，也收到PCR篩檢陽性通知，即將報到的工作因此被取消，讓她直呼「誰還能比我慘？」

原PO在Dcard發文「我確診了」，她在文中說明目前已經失業兩個月，「本人待業2個月除了買飯，都在家裡一直啃存款。」明明沒有出門，原PO近日卻出現確診症狀，全家人去快篩時都是陰性，隔日卻被收到PCR確診通知。針對染疫原因，原PO推測應該是家人去診所看診被傳染。她提醒快篩陰性不要高興的太早，「到了檢疫所還遇到昨天快篩陰性的大部分人，我真的很傻眼，而且大家都是無症狀。」

原PO坦言之前看新聞都十分無感，「看到自己確診，完全吃不下、心慌慌的。」她也很擔心家人狀況，「大家沒在同一個地方，很怕有什麼狀況。又很怕好了又有後遺症，各種猜想有點崩潰。」原PO無奈表示原本要報到的工作也因確診被取消，紓困補助、保險理賠也不確定能否也請領，存款也快要見底，讓她不禁直呼「誰還能比我慘？」

貼文一出引起大量關注，網友紛紛留言安慰原PO，「祝妳還有妳的家人都可以早日康復，加油」、「保持平常心，健康飲食，充足睡眠」、「不幸之中的萬幸是妳發現自己確診了，有的人都不知道自己染疫就先猝死，多關注自己的血氧，希望妳早日康復！」。也有網友提醒確診者可以獲得五千元禮卷，「下載台灣社交距離app、按確診，我記得是5000禮券」、「看妳要不要去跟衛生局要台灣社交距離的確診id，確診者上傳好像有5000元吧？」

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