快訊

高雄疫苗9.1萬劑又比新北8.3萬劑多 侯友宜：請去問中央

北市AZ疫苗施打計畫 85歲以上長者明上午8點開放預約

聽新聞
test
0:00 / 0:00

媽急催「端午偷偷回家」 他無奈喊：怎讓家人不成為防疫破口？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，媽媽每天打電話催促自己在端午節時回家。 圖／ingimage
一名網友分享，媽媽每天打電話催促自己在端午節時回家。 圖／ingimage

國內新冠疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至6月28日，且本週也因應端午連假，台鐵高鐵也大幅降載運量，國道也暫停休息區營運、匝道比照年節期間，紅燈秒數加倍，並使用監控儀管制車流量，希望民眾能減少移動。對此，卻有一名網友分享，媽媽每天打電話催促自己在端午節時回家，讓他無奈發問「還有沒有辦法可以讓我家人了解，讓家人們不要成為那可能的破口？」

原PO在PTT以「請分享如何讓家人接受子女不返鄉」為題發文，自己的媽媽每天打一通電話，問自己要不要改變心意回家，更說明自己的弟媳也會回來。原PO無奈道，即便自己自疫情爆發的這一個月已經千叮嚀萬叮嚀，家人們卻還是要偷偷移動，實在很難壓得住情緒，再加上雙親年紀都很大了，不知道有沒有辦法可以不要讓家人成為那可能的破口？

此文一出，不少有經驗的網友便回應「他們自己不會想就沒辦法，只能多祈禱吧」、「那種不會想的怎麼講都沒用」、「不用想可以改變了，他們就是想要過節時一 家人都要出現，可以在一起，才是過節。防疫什麼的，他們才不會覺得重要」、「沒救。我爸家離我20分鐘而已都叫我不要回家了」。

也有網友建議原PO可以找藉口，紛紛表示「說你喉嚨有點怪怪的」、「你就說你體溫有點高啊，或者說你同事家人有確診啊」、「吃飯坐遠一點，保護好家人」、「説妳喉嚨癢身體很疲倦，還在看醫生，不回去是為了他們好」、「 跟他說同事接觸到確診者 你也要自主健康管理」。

疫情 國道 端午節 PTT

延伸閱讀

國道「端午政策」首日現況 通勤族崩潰：希望今天就取消！

居家辦公當放假？ 她留守公司「工作翻倍」嘆：上班到掉淚

新功能？亂按iPhone計算機竟跳出文字 網驚：從來沒發現

確診者插管「噴嘔吐物」 醫護反應惹哭網：真的用性命在救人

相關新聞

媽急催「端午偷偷回家」 他無奈喊：怎讓家人不成為防疫破口？

國內新冠疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至6月28日，且本週也因應端午連假，台鐵高鐵也大幅降載運量，國道也暫停休息區營運、匝道比照年節期間，紅燈秒數加倍，並使用監控儀管制車流量，希望民眾能減少移動。對此，卻有一名網友分享，媽媽每天打電話催促自己在端午節時回家，讓他無奈發問「還有沒有辦法可以讓我家人了解，讓家人們不要成為那可能的破口？」

長輩住雙北「堅持去菜市場 」他無奈怒喊：有什麼魅力？

國內新冠疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至6月28日，政府也不斷呼籲民眾盡量少出門，但日前卻有一名網友抱怨，自己家是住在雙北，而且是確診數前幾高的區，而家裡旁邊雖然就是傳統市場，但卻頻頻出現在確診者足跡上，家中的媽媽卻又不斷偷偷跑去市場買菜，讓他無奈直言「到底菜市場對長輩有甚麼魅力? 我真心不懂」。

他問上班可以回家不行「如何逼政府升到四級？」 網曝：這狀況就有可能

國內疫情依然嚴峻，全國三級警戒延長到6月28日，並既出相關防疫措施呼籲民眾遵守，更要求民眾端午連假待在家中防疫，非必要不要外出。不過今（12）日卻有一名網友在PTT中PO文提到，他覺得政府的政策很混亂，在三級警戒下上班可以但回家卻不行，高速公路還有匝道管制，因此他就好奇詢問廣大網友「要如何逼政府升到四級呢？」

接觸大體怕染疫 殯葬業者怒：為何沒被列前三類施打疫苗對象

新冠肺炎疫情在台灣爆發之後，本土確診病例急速飆升，就連死亡率也遽增，但疫苗數量不足，也讓政府訂定施打順序。一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示自己的職業是殯葬業者，但風險極高卻未被列入前三類施打對象中，讓她感到非常不滿。

包裹塞車等20天！ 她拆開後見「粽子長毛」崩潰：幾千塊沒了

台灣本土疫情持續，為了避免外出增加染疫風險，許多人都透過網購採買，造成近期包裹件數飆升，物流配送大塞車。一名網友就分享，友人在五月中旬寄送冷藏的食品給她，沒想到包裹將近一個月後才抵達，一拆開發現食物都已經過期發霉，讓她相當無奈。

來杯嗚嗚嗚？apple紅？飲料店員崩潰：客人能不能好好說話

夏日炎炎，很多人就愛來一杯手搖飲料，冰冰涼涼成為生活裡的小確幸。有位手搖飲店店員在Dcard手搖板發文，說有些客人點飲料不好好講，喜歡自己發明各種新詞彙，他自嘲，「每次遇到自己發明用語的客人，我都覺得是上帝派人來提高我EQ的」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。