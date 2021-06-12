媽急催「端午偷偷回家」 他無奈喊：怎讓家人不成為防疫破口？

國內新冠疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至6月28日，且本週也因應端午連假，台鐵高鐵也大幅降載運量，國道也暫停休息區營運、匝道比照年節期間，紅燈秒數加倍，並使用監控儀管制車流量，希望民眾能減少移動。對此，卻有一名網友分享，媽媽每天打電話催促自己在端午節時回家，讓他無奈發問「還有沒有辦法可以讓我家人了解，讓家人們不要成為那可能的破口？」

原PO在PTT以「請分享如何讓家人接受子女不返鄉」為題發文，自己的媽媽每天打一通電話，問自己要不要改變心意回家，更說明自己的弟媳也會回來。原PO無奈道，即便自己自疫情爆發的這一個月已經千叮嚀萬叮嚀，家人們卻還是要偷偷移動，實在很難壓得住情緒，再加上雙親年紀都很大了，不知道有沒有辦法可以不要讓家人成為那可能的破口？

此文一出，不少有經驗的網友便回應「他們自己不會想就沒辦法，只能多祈禱吧」、「那種不會想的怎麼講都沒用」、「不用想可以改變了，他們就是想要過節時一 家人都要出現，可以在一起，才是過節。防疫什麼的，他們才不會覺得重要」、「沒救。我爸家離我20分鐘而已都叫我不要回家了」。

也有網友建議原PO可以找藉口，紛紛表示「說你喉嚨有點怪怪的」、「你就說你體溫有點高啊，或者說你同事家人有確診啊」、「吃飯坐遠一點，保護好家人」、「説妳喉嚨癢身體很疲倦，還在看醫生，不回去是為了他們好」、「 跟他說同事接觸到確診者 你也要自主健康管理」。