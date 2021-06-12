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他問上班可以回家不行「如何逼政府升到四級？」 網曝：這狀況就有可能
國內疫情依然嚴峻，全國三級警戒延長到6月28日，並既出相關防疫措施呼籲民眾遵守，更要求民眾端午連假待在家中防疫，非必要不要外出。不過今（12）日卻有一名網友在PTT中PO文提到，他覺得政府的政策很混亂，在三級警戒下上班可以但回家卻不行，高速公路還有匝道管制，因此他就好奇詢問廣大網友「要如何逼政府升到四級呢？」
原PO在文中表示，他認為最近政府的防疫政策很矛盾，例如在三級警戒的情況下，上班可以但回家不行，台鐵高鐵限制承載量就算了，但高速公路還首度實施高強度調控，讓不少民眾半夜塞在高速公路上，於是他就忍不住問道「要怎麼逼政府升級到四級？憑什麼現在政府可以管人民移動？」
PO文一出後，立刻引來網友留言回應，「如果6/28一解封就知道了」、「看看這波端午，10天後疫情有無升溫」、「科技業大爆炸應該就會升四級」、「學生畢業返鄉就知道結果了」、「單日確診如果破千，應該就會封了」、「等兩個禮拜後吧，這波端午群聚大爆發，應該就會升了」、「竹科炸鍋就會升四級了」、「就看端午節過後有沒有二次爆發，就有可能了」。
也有不少網友認為升四級的可能性不大，「升四級保證很多家庭直接活不下去」、「升四級犧牲太多了，不太可能」、「先確認是否承受的起因你而四級的壓力」、「升四級，有人會不喜歡」、「升四級會更麻煩」。
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