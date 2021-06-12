快訊

85歲連戰罹惡性腫瘤住院 醫生建議施打新冠疫苗

疫情釀26死最高齡102歲 昨首例施打AZ死亡疑心肌梗塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長輩住雙北「堅持去菜市場 」他無奈怒喊：有什麼魅力？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友抱怨，家中的媽媽卻又不斷偷偷跑去市場買菜。 記者葉信菉／攝影
一名網友抱怨，家中的媽媽卻又不斷偷偷跑去市場買菜。 記者葉信菉／攝影

國內新冠疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至6月28日，政府也不斷呼籲民眾盡量少出門，但日前卻有一名網友抱怨，自己家是住在雙北，而且是確診數前幾高的區，而家裡旁邊雖然就是傳統市場，但卻頻頻出現在確診者足跡上，家中的媽媽卻又不斷偷偷跑去市場買菜，讓他無奈直言「到底菜市場對長輩有甚麼魅力? 我真心不懂」。

原PO在PTT的閒聊版上發文抱怨，自己的媽媽今年已經60幾歲，疫情前就喜歡天天跑菜市場，而在疫情爆發後，家中其他人便耳提面命她不要再去了，改由買菜網訂菜回來。沒想到原PO結果今早起床，又發現媽媽又偷偷跑去菜市場買菜，還直言「 現在哪裡不危險？」、「啊我回來都會洗衣服全身消毒」、「市場也都有消毒阿」。

對於媽媽這樣的行為，原PO則說明，已經告知媽媽可以再買菜網上訂東西，商家還會專程送到府上，不用你跟外人接觸，也不用找錢，但媽媽卻還是堅持要跑去菜市場跟人家群聚。他更補充，自己家這邊是重災區，附近就不只一起確診案例了，更不知道其中隱藏的案例有多少誰，而媽媽又是高風險族群，年紀大又有慢性病，但就是很喜歡跑傳統市場，講也講不聽。

此文一出，不少網友也貼出自身經歷，紛紛表示「因為在家無聊，我媽也是。不過我在台中相對沒那麼危險，但是她都是挑平日比較沒人的時候去。像週末那種還是不要了」、「 我媽很重養生很怕生病造成小孩困擾，所以她很認真自閉在家XD」、「我家裡長輩也是，一天不跑出去買菜就覺得全身癢，明明冰箱很多菜啊崩潰」。

傳統市場 疫情

延伸閱讀

居家辦公當放假？ 她留守公司「工作翻倍」嘆：上班到掉淚

新功能？亂按iPhone計算機竟跳出文字 網驚：從來沒發現

確診者插管「噴嘔吐物」 醫護反應惹哭網：真的用性命在救人

沒工作薪水照付！ 外包清潔員看「1訊息」感動喊：被老闆惹哭

相關新聞

長輩住雙北「堅持去菜市場 」他無奈怒喊：有什麼魅力？

國內新冠疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至6月28日，政府也不斷呼籲民眾盡量少出門，但日前卻有一名網友抱怨，自己家是住在雙北，而且是確診數前幾高的區，而家裡旁邊雖然就是傳統市場，但卻頻頻出現在確診者足跡上，家中的媽媽卻又不斷偷偷跑去市場買菜，讓他無奈直言「到底菜市場對長輩有甚麼魅力? 我真心不懂」。

他問上班可以回家不行「如何逼政府升到四級？」 網曝：這狀況就有可能

國內疫情依然嚴峻，全國三級警戒延長到6月28日，並既出相關防疫措施呼籲民眾遵守，更要求民眾端午連假待在家中防疫，非必要不要外出。不過今（12）日卻有一名網友在PTT中PO文提到，他覺得政府的政策很混亂，在三級警戒下上班可以但回家卻不行，高速公路還有匝道管制，因此他就好奇詢問廣大網友「要如何逼政府升到四級呢？」

接觸大體怕染疫 殯葬業者怒：為何沒被列前三類施打疫苗對象

新冠肺炎疫情在台灣爆發之後，本土確診病例急速飆升，就連死亡率也遽增，但疫苗數量不足，也讓政府訂定施打順序。一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示自己的職業是殯葬業者，但風險極高卻未被列入前三類施打對象中，讓她感到非常不滿。

包裹塞車等20天！ 她拆開後見「粽子長毛」崩潰：幾千塊沒了

台灣本土疫情持續，為了避免外出增加染疫風險，許多人都透過網購採買，造成近期包裹件數飆升，物流配送大塞車。一名網友就分享，友人在五月中旬寄送冷藏的食品給她，沒想到包裹將近一個月後才抵達，一拆開發現食物都已經過期發霉，讓她相當無奈。

來杯嗚嗚嗚？apple紅？飲料店員崩潰：客人能不能好好說話

夏日炎炎，很多人就愛來一杯手搖飲料，冰冰涼涼成為生活裡的小確幸。有位手搖飲店店員在Dcard手搖板發文，說有些客人點飲料不好好講，喜歡自己發明各種新詞彙，他自嘲，「每次遇到自己發明用語的客人，我都覺得是上帝派人來提高我EQ的」。

故意咳嗽「讓人群遠離」 她認了現世報：不要不信邪

國內新冠疫情險峻，全國三級防疫警戒延期至6月28日，而為減少外出的活動，去賣場或超市購買日常用品，便成為民眾少數能出門的機會，日前卻有一名女網友表示，自己因為害怕染疫，所以在路上遇到其他人都會假裝咳嗽，以保持距離，但某天在賣場採買時，卻突然遇到兩位路人看到自己就開始咳嗽，讓她不禁直呼「難道...這就是傳說中的現世報嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。