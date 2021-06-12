長輩住雙北「堅持去菜市場 」他無奈怒喊：有什麼魅力？

國內新冠疫情嚴峻，三級防疫警戒延長至6月28日，政府也不斷呼籲民眾盡量少出門，但日前卻有一名網友抱怨，自己家是住在雙北，而且是確診數前幾高的區，而家裡旁邊雖然就是傳統市場，但卻頻頻出現在確診者足跡上，家中的媽媽卻又不斷偷偷跑去市場買菜，讓他無奈直言「到底菜市場對長輩有甚麼魅力? 我真心不懂」。

原PO在PTT的閒聊版上發文抱怨，自己的媽媽今年已經60幾歲，疫情前就喜歡天天跑菜市場，而在疫情爆發後，家中其他人便耳提面命她不要再去了，改由買菜網訂菜回來。沒想到原PO結果今早起床，又發現媽媽又偷偷跑去菜市場買菜，還直言「 現在哪裡不危險？」、「啊我回來都會洗衣服全身消毒」、「市場也都有消毒阿」。

對於媽媽這樣的行為，原PO則說明，已經告知媽媽可以再買菜網上訂東西，商家還會專程送到府上，不用你跟外人接觸，也不用找錢，但媽媽卻還是堅持要跑去菜市場跟人家群聚。他更補充，自己家這邊是重災區，附近就不只一起確診案例了，更不知道其中隱藏的案例有多少誰，而媽媽又是高風險族群，年紀大又有慢性病，但就是很喜歡跑傳統市場，講也講不聽。

此文一出，不少網友也貼出自身經歷，紛紛表示「因為在家無聊，我媽也是。不過我在台中相對沒那麼危險，但是她都是挑平日比較沒人的時候去。像週末那種還是不要了」、「 我媽很重養生很怕生病造成小孩困擾，所以她很認真自閉在家XD」、「我家裡長輩也是，一天不跑出去買菜就覺得全身癢，明明冰箱很多菜啊崩潰」。