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接觸大體怕染疫 殯葬業者怒：為何沒被列前三類施打疫苗對象

聯合新聞網 / 綜合報導
有殯葬業者表示自己的工作是高風險族群，卻沒有被列入前三類施打疫苗的對象裡。 圖／聯合報系資料照片
有殯葬業者表示自己的工作是高風險族群，卻沒有被列入前三類施打疫苗的對象裡。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情在台灣爆發之後，本土確診病例急速飆升，就連死亡率也遽增，但疫苗數量不足，也讓政府訂定施打順序。一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示自己的職業是殯葬業者，但風險極高卻未被列入前三類施打對象中，讓她感到非常不滿。

原PO表示醫護醫療體系是第一線人員無可否認，但不論是因新冠肺炎死亡的患者或是自然死亡的人，第一線接觸的通常都是殯葬業者，因為醫護是不會去做運送後續動作的，但如此高風險的工作卻讓她抱怨沒有被列入前三類施打疫苗的對象。

她說不能挑選亡者的狀況下，如果遇到因為新冠肺炎確診而死亡的人，穿隔離衣一路消毒，還得要自主隔離14天，「那這14天誰來賠？難道要說算自己雖洨（倒楣的意思）？」原PO說現在死後才驗出陽性確診的一大堆，如果殯葬業者不接就沒人可以處理了，她還認為施打疫苗的對象可以以家庭經濟支柱者優先，「畢竟一個家的經濟支柱沒了，後果可想而知」。

貼文也讓網友們為殯葬業者的處境抱不平，「殯葬業者+1，保護好自己是真的，辛苦了」、「太誇張了吧，這樣最後一程誰給接」、「我也覺得殯葬業保全業應該納入，你們的確處於高風險區」、「殯葬業應該也要列入優先施打的對象才對，因為也是第一線會有跟往生者大體接觸感染的風險」、「你們辛苦了，希望合格的疫苗快來」。

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