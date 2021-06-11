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故意咳嗽「讓人群遠離」 她認了現世報：不要不信邪
全國三級防疫警戒延期至6月28日，為減少外出的活動，去賣場或超市購買日常用品，便成為民眾少數能出門的機會，日前卻有一名女網友表示，自己因為害怕染疫，所以在路上遇到其他人都會假裝咳嗽，以保持距離，但某天在賣場採買時，卻突然遇到兩位路人看到自己就開始咳嗽，讓她不禁直呼「難道...這就是傳說中的現世報嗎？」
原PO在臉書社團「爆廢公社」透露，平時若路太窄無法避開，自己就會假裝咳嗽，而路人真的就會迴避，不會一直擠過來。原PO也坦承，這是自作聰明的極爛方法，因為「你給世界什麼，最終都是會回到自己身上的，不要不信邪」。
接著，原PO也分享自己上週去賣場的親身經驗，當下原本是想要拿一盒雞蛋，站在一旁貨架的阿北，竟突然用一種很恐懼的眼神看著自己，接著故意咳嗽，再轉身想去拿牛奶時，旁邊的阿婆看到原PO也是咳不停，咳到自己離開才停，而這兩個人都是看到自己靠近就開始咳嗽，等到離開就不咳了。
這樣的行為和自己當初的行為一模一樣，讓原PO自嘲「難道...這就是傳說中的現世報嗎？」並強調這之後才知道假裝咳嗽的行為很自私，以後會改掉這壞習慣，想藉此貼文呼籲大家一起「換位思考，多點包容，會讓世界更美好！」
此文一出，不少網友紛紛留言自身的經歷，「不錯！知錯能改」、「防疫步驟不能少，戴口罩、勤洗手，剩下的就......不是我們能掌控的」、「我在路上遇到過很多人，明明看著對向走過的來他並沒異狀，可是他就很喜歡在經過你身邊，不知道是故意刻意還是無意的，咳個兩聲」。
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