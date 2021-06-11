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外送員擠速食店等取餐！同業批店家不管控 報警還被打槍

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員到速食店取餐，卻看到店裡擠了好幾位等餐的外送員，讓他痛批店家沒做好人流管控。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」
一名外送員到速食店取餐，卻看到店裡擠了好幾位等餐的外送員，讓他痛批店家沒做好人流管控。 圖／翻攝自「外送員的奇聞怪事」

台灣因為新冠肺炎疫情爆發，全台升為三級警戒，民眾也自主性地盡量待在家裡少外出，因而使得外送服務更加忙碌。一名外送員在臉書上抱怨，他到麥當勞準備取餐，卻看到店裡擠了好幾位外送員在等餐，但店家卻沒有做管控，讓他相當不滿還報警處理，但貼文一出卻引發爭議，支持和反對他的鄉民們留言激辯。

這名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」貼文表示，這家麥當勞最近在做南韓偶像團體的聯名活動，因為疫情關係讓許多粉絲改用外送方式訂餐，也因此造成好幾名外送員擠在店裡等著取餐，而店家又沒有做人流控管，讓原PO認為這也是一種群聚，容易形成防疫破口，於是決定棄單，甚至打電話報警處理。

原PO表示員警說會去規勸，但過5分鐘後派出所回電給他，還解釋「疾管署說室內禁止5人、室外禁止10人以上的『家庭聚會』，餐廳只能外帶，並要做人流管制」，原PO反問「所以這樣不算群聚嗎？他們沒做人流管制」，但警方又再將疾管署的規定重複了一次，希望他能了解，隨後便掛斷電話，讓原PO相當火大。

他氣憤地說「我知道現在什麼事最好不要麻煩警察，但這種警察也不想去規勸的話，豈不會造成防疫破口？」並且還質疑速食店要做這種活動早就知道會爆單，卻又不做人流管制，根本不把防疫當一回事。

貼文引起兩派網友的論戰，有人批評管太多，「你好可憐，要跑單又要酸，大潤發、全聯、家樂福不要接啊，看到室內5人也轉單棄單啊」、「就沒違法咩，正義魔人再現」、「人家賺辛苦錢，門也沒關」、「你有顧慮就不要接，但其他人還是得外送上班啊。都已經是外帶餐點了，怎麼還算群聚，好市多一堆人逛也算群聚嗎？」、「您住海邊？怕就別跑，出來跑誰不想快點取到餐」。

不過也有人力挺原PO，「真的看不懂一堆人到底在酸什麼耶，麥當勞本來就該做好人流管制不是嗎？」、「以建築內人群密集度來觀測，這算蠻高密集度的」、「印尼已經好幾間麥當勞因為這個活動被開罰群聚，到最後直接暫停營業」、「不懂在這個時候做這個活動是在哈囉？不用說台灣，有活動的國家都瘋狂群聚啊」、「外送員不願意這樣啊，他們冒著生命危險幫民眾送餐，也是很辛苦的」。

原PO事後也回覆留言表示自己本意不是要檢舉來開罰店家，只是想規勸沒有做好管控的話會造成防疫破口，他不介意被罵是正義魔人，只是認為自己這樣做是出於保護自己也保護外送員。

外送員 麥當勞

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