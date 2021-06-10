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取餐被問「你什麼東西」怒了 網酸玻璃心自嘲：我「大件貨」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友PO文抱怨，自己被店家問到「你是什麼東西？」而氣到投訴，但許多網友聽了卻覺得是他太玻璃心。示意圖／ingimage
一名男網友PO文抱怨，自己被店家問到「你是什麼東西？」而氣到投訴，但許多網友聽了卻覺得是他太玻璃心。示意圖／ingimage

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文，表示他先電話訂餐後再到店家取餐，當時正值午餐時間，店門口已經有10位客人在等餐，他見店員有空檔便上前示意自己要取餐，但沒想到店員連看都沒看他一眼就對他說「你是什麼東西」，讓他當場傻愣在原地，直覺自己被服務人員罵了一頓。

等到原PO回過神後，才告訴店員自己訂了哪些餐，店員將餐點放在櫃檯上，原PO拿錢給對方，卻只見對方朝紙鈔、找的零錢都噴上酒精，原PO回到家後越想越不對，便打電話給店家，把剛才發生的事全都反映給老闆知道，「雖然他們聽了連忙向我道歉，但是言語傷害已經造成」。

許多網友聽原PO抱怨這段故事後，卻忍不住笑著分享，「我常去的店家有豬肝連跟豬頭肉，老闆都會問『豬頭！誰是豬頭？』，都有一堆人搶著承認～」、「這不是很正常嗎？去牛排店更慘，送餐來的時候，店員問『誰是豬？』，我就說『我是豬』」、「去自助餐包便當，通常結帳會說『你要飯嗎？』」、「我去超商取貨，店員也會問，你『大件貨』還是『小件貨』啊？」。

多數網友都認為原PO太小題大作，甚至有部分網友認為原PO太「玻璃心」了，「一早就聽到好響的玻璃聲啊」、「等一下，店員找零錢給你，酒精噴兩次， 這不是在保護你嗎？」、「PO文之後是不是對你造成更大的言語傷害？」、「我很認真的看了兩遍，你是認真的嗎？！」

爆怨公社 酒精

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