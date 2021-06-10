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他問餐飲業禁止內用有多慘？ 網直指「這1類餐廳」：完了

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情嚴峻，有網友好奇發問餐飲到現在到底有多慘？掀起熱烈討論。圖／ingimage
新冠肺炎疫情嚴峻，有網友好奇發問餐飲到現在到底有多慘？掀起熱烈討論。圖／ingimage

新冠肺炎疫情嚴峻，重創各行各業，其中餐飲業禁止內用飲食，僅能外帶或外送服務，生意大受影響。對此，就有網友好奇發問「餐飲到現在到底有多慘？」引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT發文表示，住家附近的小吃店從三級警戒後，就一直關到昨天才開，至於火鍋店更慘，根本沒人想外帶火鍋，卻每天照樣營業，讓原PO不禁問道「這邊有做餐飲的嗎？到底有多慘？」

文章曝光後，隨即掀起熱議，網友紛紛留言「現在停業沒有盡頭」、「無限三級，餐廳根本不用活」、「內用就是大市場，不懂的以為排隊好賺」、「排餐、火鍋、吃到飽很慘」、「兩年內新開張的幾乎都慘，裝潢費、租金和貸款整個爆炸」。

還有網友點名吃氣氛的餐廳最慘，「單價較高吃裝潢的餐廳，感覺受很大影響」、「小吃可能還好，氣氛的餐廳真的會很慘」、「吃裝潢的網美店應該最慘」、「網美店一定先倒」、「網美店完了」。

不過，也有網友表示「還好吧，倒的是自己不爭氣」、「賺錢的時候怎麼不說」、「有慘嗎？我家附近的素食店還是每天賺到翻天」、「最近家裡附近的火鍋店外帶都賣到缺貨耶」。

PTT 餐飲業 火鍋 疫情 三級警戒

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