快訊

電話無人接聽 新店64歲男子居家隔離檢疫陳屍屋內

找出潛在病例！指揮中心提社區廣篩4策略 導入診所自費快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「收件人哭著領」！郵差意外送「骨灰包裹」 網：功德一件

聯合新聞網 / 綜合報導
有郵務士送到骨灰包裹，箱外還特地貼紙條提醒「小心輕放」。 圖擷自臉書社團「郵局郵政全民開講」
有郵務士送到骨灰包裹，箱外還特地貼紙條提醒「小心輕放」。 圖擷自臉書社團「郵局郵政全民開講」

為防止疫情擴大，全國持續三級警戒，政府機關也呼籲民眾減少外出，但仍有不少人因職業屬性不得不在外奔波，郵務士即是其中之一。一位郵差日前接到一個國際包裹，赫然驚見上頭寫著「骨灰」，讓他相當意外，也好奇詢問其他同仁送過哪些特別的物品？

一名郵務士日前送到一件來自香港的國際包裹，箱子上貼了一張紙條，寫著大大的「骨灰，小心輕放」，寄送單上也載明是「人類骨灰」。第一次接獲這種「特別任務」的他，特地拍下照片，分享到臉書社團「郵局郵政全民開講」上，詢問其他外勤同仁是否有送過其他特別的包裹？

有同樣送過骨灰的網友分享經驗，「我有送過從國外寄回來的，本來還不知道，收件人突然說你知道這是什麼嗎，是骨灰，當下是毛毛的，後來想想安全把祂送回家了」，還有人透露自己送過2次。也有人表示聽前輩送過，「送掛號去對方哭著來領」，發文者則回應自己沒遇到收件人，是請警衛代收。

有網友覺得送到這類包裹是「功德一件」，「這背後說不定有感人的原因！送吧！由你來幫他達成心願！」、「看似誇張，有時可能家屬沒辦法處理，甚至國外只能用這種方式」。但也有郵務士說「不忍心讓它塞在我信籃裡面，一路顛簸」，也擔心摔破就「事情大條了」，若自己遇到「要不請開車的專送，要不請家屬來郵局迎回家」。

也有其他郵務士回應發文者的提問，「收過最奇怪的東西是血，貓血」、「病毒檢體」、「骨灰罈、神主牌」，還有人笑稱：「這次是骨灰，下次應該就是棺材了。郵局什麼都可以寄啊！」

中華郵政表示，依照目前國內法規，骨灰確實可以寄送，若從海外進口，須向海關申報資料，只是萬一骨灰包裹遺失或毀損，並無特別補償、賠償辦法。

發文的郵務士特地貼出寫著「人類骨灰」的寄送單，證明所言不假。 圖擷自臉書社團「郵局郵政全民開講」
發文的郵務士特地貼出寫著「人類骨灰」的寄送單，證明所言不假。 圖擷自臉書社團「郵局郵政全民開講」

中華郵政 郵差

延伸閱讀

收包裹怕染疫！客求代簽卻「找錢秒收」 他無奈喊：啥邏輯？

疫情間宅配量激增 物流業「慘被糟蹋」嘆：別人家人都不是人

想寄信郵筒「找嘸洞」好慌！專業人士曝：這款只有「他們」能用

網購等7天沒到竟稱「被詐騙」！ 物流業：請不要為難

相關新聞

「收件人哭著領」！郵差意外送「骨灰包裹」 網：功德一件

為防止疫情擴大，全國持續三級警戒，政府機關也呼籲民眾減少外出，但仍有不少人因職業屬性不得不在外奔波，郵務士即是其中之一。一位郵差日前接到一個國際包裹，赫然驚見上頭寫著「骨灰」，讓他相當意外，也好奇詢問

雞蛋冷凍後能吃嗎？內行人大讚：蛋味更濃還節省食材

一般人買雞蛋回家都是放冰箱冷藏，但如果不慎讓雞蛋凍成「冰蛋」，該怎麼辦？一位民眾遇到這種情況，不知所措之下上網求助，卻意外得到許多料理冷凍雞蛋的方式，還有內行人表示，冰凍過的蛋吃起來「更濃郁」。

冷氣半夜突然不冷！她打開看「真相」崩潰：誰能比我慘

夏天到了，天氣也越來越炎熱，加上疫情影響，多半時間都只能待在家裡，受不了高溫之下，許多人已經開啟冷氣消暑，有一名女網友指出，凌晨吹冷氣吹到一半突然不冷，沒想到一看到「真相」傻眼了，崩潰喊「誰能比我慘」，也釣出不少內行人解答。

為何澳洲不靠疫苗卻戰勝疫情？ 他揭「1原則」：台灣做不到

澳洲墨爾本上月底爆出確診潮，維多利亞省宣布從當地時間27日晚間11時59分至6月3日止四度封城。澳洲曾表示，看到台灣等國家和地區在數日至數周內確診暴增，認為隨著變種病毒出現，當局應時時警戒。而日前就有長期旅居澳洲的居民分析為何澳洲可以「不靠疫苗戰勝疫情」，引發網友熱議。

醫護太忙要求送餐入院！外送員反制想「送鳳梨」 舉動掀論戰

國內本土疫情嚴峻，許多民眾都仰賴外送服務，避免外出增添風險，不過外送員與顧客、店家之間的糾紛也時有所聞。一名外送員就分享，自己近日接到一筆護理人員的訂單，然而抵達目的地後，該護理師因工作繁忙而要求將餐點送進院內，讓他相當為難，只好宣稱要「削鳳梨」作為送禮，讓護理師急忙制止並改口，引起熱議。

該被紓困的是雇主？老闆要員工「上繳紓困金」 網怒：有夠扯

國內疫情瞬間爆發，許多行業都受到嚴重衝擊，行政院日前也推出紓困4.0方案，針對特定族群開放申請補助。不過有網友就透露，自己的友人竟被老闆要求「上繳紓困金」，讓他看了相當困惑。對話曝光後，許多網友也直呼「真的有夠扯」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。