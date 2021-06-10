「收件人哭著領」！郵差意外送「骨灰包裹」 網：功德一件

為防止疫情擴大，全國持續三級警戒，政府機關也呼籲民眾減少外出，但仍有不少人因職業屬性不得不在外奔波，郵務士即是其中之一。一位郵差日前接到一個國際包裹，赫然驚見上頭寫著「骨灰」，讓他相當意外，也好奇詢問其他同仁送過哪些特別的物品？

一名郵務士日前送到一件來自香港的國際包裹，箱子上貼了一張紙條，寫著大大的「骨灰，小心輕放」，寄送單上也載明是「人類骨灰」。第一次接獲這種「特別任務」的他，特地拍下照片，分享到臉書社團「郵局郵政全民開講」上，詢問其他外勤同仁是否有送過其他特別的包裹？

有同樣送過骨灰的網友分享經驗，「我有送過從國外寄回來的，本來還不知道，收件人突然說你知道這是什麼嗎，是骨灰，當下是毛毛的，後來想想安全把祂送回家了」，還有人透露自己送過2次。也有人表示聽前輩送過，「送掛號去對方哭著來領」，發文者則回應自己沒遇到收件人，是請警衛代收。

有網友覺得送到這類包裹是「功德一件」，「這背後說不定有感人的原因！送吧！由你來幫他達成心願！」、「看似誇張，有時可能家屬沒辦法處理，甚至國外只能用這種方式」。但也有郵務士說「不忍心讓它塞在我信籃裡面，一路顛簸」，也擔心摔破就「事情大條了」，若自己遇到「要不請開車的專送，要不請家屬來郵局迎回家」。

也有其他郵務士回應發文者的提問，「收過最奇怪的東西是血，貓血」、「病毒檢體」、「骨灰罈、神主牌」，還有人笑稱：「這次是骨灰，下次應該就是棺材了。郵局什麼都可以寄啊！」

中華郵政表示，依照目前國內法規，骨灰確實可以寄送，若從海外進口，須向海關申報資料，只是萬一骨灰包裹遺失或毀損，並無特別補償、賠償辦法。