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醫護太忙要求送餐入院！外送員反制想「送鳳梨」 舉動掀論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
鳳梨有「旺」的含義，在媒體、警消、醫護等領域被視為禁忌的食物。示意圖。記者賴香珊／攝影
鳳梨有「旺」的含義，在媒體、警消、醫護等領域被視為禁忌的食物。示意圖。記者賴香珊／攝影

國內本土疫情嚴峻，許多民眾都仰賴外送服務，避免外出增添風險，不過外送員與顧客、店家之間的糾紛也時有所聞。一名外送員就分享，自己近日接到一筆護理人員的訂單，然而抵達目的地後，該護理師因工作繁忙而要求將餐點送進院內，讓他相當為難，只好宣稱要「削鳳梨」作為送禮，讓護理師急忙制止並改口，引起熱議。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文貼出自己與顧客的送餐對話，從截圖中可以看見，這筆訂單由一名護理師下訂，而在他順利抵達後，該護理師因無法離開工作崗位，希望外送員協助將餐點送到三樓的護理站。

原PO收到要求後表示，由於醫院的防疫管制，目前他無法隨意進出，但護理師仍持續要求外送員配合入院送餐，讓他只好回應說道，有感於護理人員的辛苦，他決定特地「削兩顆鳳梨」當作禮物，並稱「祝福貴院生意興隆」。

由於鳳梨台語為「旺來」，在醫院、媒體、警消等行業中，被視為口耳相傳的禁忌食物，避免吃了之後「越來越旺」，導致工作量暴增，因此該護理師看到訊息後，也馬上嚇得直呼「鳳梨不要拿進院內，拜託」，並改口要外送員將餐點放在一樓，再自行取餐。

貼文曝光後，許多網友留言「外送員沒直接報警檢舉就很好了」、「我自己是醫護，我覺得外送員無不妥」、「很極端的解決辦法，但也沒辦法」、「真心覺得客人不要勉強外送員做不能做的事，都這樣勉強了，我覺得外送員沒有錯」、「醫院早就都禁止外送人員進入醫院了」等，贊同原PO堅持不入院的行為。

不過不少人也說「你大概沒有醫護人員的家人吧，雖然對方要求送到醫院三樓不大合理，但我想你應該可以有更好的說詞」、「不該上去可以理解，但是要拒絕也不是用這種方式應對吧」、「怎麼覺得只是在欺負人啊？」，認為原PO能有更好的回應方式；此外有網友則猜測「院內已經通知叫餐一律在外交易，現在很多人都假借護理人員名義，其實是病房病人或親屬」。

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