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屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

她憂賣場推車變防疫破口 網提關鍵一步驟「卡安心」

聯合新聞網 / 綜合報導
賣場推車示意圖。 圖／Ingimage
賣場推車示意圖。 圖／Ingimage

台灣自5月起本土疫情日趨嚴峻，三級警戒也二度延長至6月28日，其中賣場更祭出「一人一坪」、「一進一出」等管制措施。有網友擔心，賣場很多推車的手握位置都沒有在顧客使用完畢後立刻消毒，於是詢問「大家會怎麼處理」，釣出不少網友經驗分享。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」PO文，表示很多被消費者使用過的推車，賣場都沒有立即消毒，「尤其手握的位置都沒處理」、「但我看見的是長輩們推完歸位後，又被下一人推走」。原PO表示，自己會自備酒精噴一下再使用，或是自備購物袋，因此好奇大家遇到類似的狀況會怎麼處理，引發網友討論。

許多網友表示自己的做法跟原PO一樣，「我都放自己帶的袋子，不推推車不拿籃子」、「我都自己帶瓶小酒精噴就解決了」、「自己噴酒精卡安心啦」。有網友分享「今天上午去全聯，在每個人使用後，工作人員都有將推車和籃子噴擦酒精消毒，很細心喔！（PS.我台北市）」、「門口有酒精，自己擔心的話，可以再加強消毒」、「你可以戴免洗手套推推車」。

此外，有網友呼籲多站在賣場員工的立場著想，「之前附近的全聯會幫籃子跟推車噴酒精啊！但現在店員要量體溫、檢查實聯制，大家互相體諒一下囉」、「那結帳完，商品外包裝也記得消毒，出貨補貨都碰到」、「疫情期間，他們貨都快補不完了，出來全聯我們再自己消毒一下吧！」、「錢也是大家都摸過的，你付錢之前噴過錢了嗎？」、「店家也不可能一直在旁邊待命啊，還是自己消毒處理過更安心」。

全聯 酒精 疫情

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