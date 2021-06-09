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在家防疫太無聊！他好奇監獄受刑人怎麼過 網：跟當兵87%像

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為嘉義監獄一景。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影
圖為嘉義監獄一景。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照片／記者卜敏正攝影

目前台灣的新冠肺炎疫情尚未有緩和趨勢，因此多數民眾還是維持著居家辦公和上課的狀態。有網友在PTT表示，疫情期間除了上班以外，其他時間都只能待在家，然而在家裡看Netflix和滑手機，久了也會膩，於是好奇監獄裡面的受刑人沒手機都怎麼打發時間？」，釣出內行人回應。

有人轉發PTT以「受刑人在監獄沒手機怎麼打發時間？」為題的PO文，透露在監獄裡，受刑人每天早上六點就要起床，先是折棉被和點名，接著蹲在地上刷牙洗臉，然後利用等待早餐送來的空檔，「大部分年輕人會狂做伏地挺身，少部分人則是看書或坐著發呆」。吃完早餐要洗碗和擦地板，輩份比較高的受刑人「可能不用做事情，或是做比較輕鬆的」，做完以後聊天看書並靜坐等出封。

出封後去工廠作業，作業前通常會要全體跳健康操，而擔任雜役的受刑人比較自由，只需做些文書工作。原PO提到，一般受刑人做的都是「出社會後絕對用不上且會餓死的手工工作」，例如摺紙蓮花、插針、做些手工零件或小馬達等。

午餐後一樣有半小時休閒時間，除了聊天看書，也可以下五子棋跟象棋。下午工作完了就洗澡，原PO透露在陳水扁前總統被關之前，大部分受刑人冬天也沒熱水洗澡，「陳前總統入獄改善了許多受刑人條件」，接著會有半小時到一小時讓大家刮鬍子和看電視。

吃過晚餐收封回舍房，完成點名和擦地板之後，就可以做自己想做的事情。原PO表示，只有「有錢買電視且符合條件」的受刑人才會看電視，且電視只能看到晚上十點，看書可以看到十一點，「隔天早上起來，又是日復一日的生活」。

貼文曝光後，不少網友表示「閣下經驗豐富？」、「果然是經驗文，釣出專業受刑人」、「現在還要規定唱『青春小鳥』那首歌嗎？」、「怎麼跟當兵87%像」、「感覺比當兵自由」、「就不用擦槍的國軍吧」。

針對原PO提及「受刑人基本上就是越來越變得沒有謀生能力」、「全部都是過時或無法餬口的技術」，有網友不太認同，留言說「屏東監獄做醬油賣到缺貨」、「不是會做蛋捲、醬油、餅乾之類的食品嗎？還賣得很好」。

新冠肺炎 疫情 受刑人 陳水扁 監獄

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