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屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

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長輩打親情牌勸返鄉！他曝被「這理由」說服 網轟：別鐵齒

聯合新聞網 / 綜合報導
端午連假將至，之前台鐵、台灣高鐵的連假車票熱賣，各界擔心致使疫情南北移動擴散。台鐵示意圖／聯合報系資料照片
端午連假將至，之前台鐵、台灣高鐵的連假車票熱賣，各界擔心致使疫情南北移動擴散。台鐵示意圖／聯合報系資料照片

國內本土疫情嚴峻，全台各地都有染疫狀況，為防堵病毒傳播加劇，各界呼籲民眾端午連假避免跨越縣市移動，不過不少人仍有返鄉規劃。一名網友就透露，自己原先打算聽從政府指示不要返鄉，但家中長輩卻以「留在台北確診的話連死掉都見不到」為由，勸說他還是要回老家過節，引起熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，面對端午連假將至，家人希望他能返鄉一起過節，而他向家人表示，政府希望大家不要返鄉、協助防疫，但他媽媽卻認為，「如果留在疫情嚴峻的台北不小心被傳染，除了得獨自隔離外，搞不好連死前都沒辦法和家人見上一面」。

原PO指出，他在聽了媽媽的話後有些動搖，覺得似乎不無道理，畢竟確實已經有許多在確診後短時間內就不幸死亡、見不到親人的案例發生，讓他開始猶豫到底該不該聽信長輩的話，返鄉和家人團聚。

文章一出引起熱議，許多網友紛紛回應「你如果帶病毒回去，也見不到他們最後一面」、「如染疫回家，有可能變成真的死前回家見最後一面了」、「你重症的機率高還是你阿嬤高？」、「鐵公路最容易中，車廂一待就是幾個小時」、「把病毒帶回家？」、「叫你家人開視訊讓你雙手合十拜一下就好」、「萬一確診全家中，是有比較好嗎？」等，反駁原PO媽媽的觀點；不過也有少數人說「家人專車接送就可以啊，大眾運輸有風險」、「如果真的覺得家裡團聚比較重要，也知道危險性，那我覺得就去做吧」。

連假 疫情 PTT

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