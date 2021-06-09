快訊

新增274例本土個案、死亡25例！ 端午節退票潮仍持續

藍拋報稅再延...蘇貞昌：疫情期間當然要延 請財部研擬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他哀號三級警戒「度日如年」 網嘆：居然還沒一個月

聯合新聞網 / 綜合報導
全國進入三級警戒已三週，一名網友發文哀嘆「度日如年」，貼文引起廣大迴響。記者鄭超文／攝影
全國進入三級警戒已三週，一名網友發文哀嘆「度日如年」，貼文引起廣大迴響。記者鄭超文／攝影

台灣疫情尚未趨緩，三級警戒以延長至6月28日，許多產業備受影響，部分場所也暫停營業，民眾生活改變許多。近日一名網友發文表示感覺「三級警戒開始已經超久了」，貼文引起熱烈迴響。

原PO在PTT WomenTalk板發文「感覺三級已經超久了」，他在文中說明因為不住在雙北，全國三級警戒從5月19日開始，「因為不能去健身房的關係，感覺已經過了兩三個月了。」結果原PO實際算了算日子，「到今天才過兩、三週左右⋯⋯。」文末他直問其他網友，「你們會覺得度日如年嗎？」

貼文一出網友紛紛熱烈回應，部分網友表示影響不大，「還好耶，對我來說，有沒有三級就只是外出要戴口罩及不能內用而已」、「慢慢的就習慣了，反正也不是完全封城」、「沒感覺，每天還是要出門上班跑客戶，很怕被感染，寧願待在家，不要出門比較安全」、「還好，但感覺有點喘不過氣」。

也有許多網友哀喊「真的很久」，「很久了！大人都悶壞了，何況小孩？剛開始還會看新聞，現在已完全不看了」、「真的過好久，不過也蠻習慣在家了！一出門回家後一點不適都會很緊張自己是不是怎麼了⋯」、「雙北5/15就開始了⋯竟然還沒一個月」、「不能聚餐，不能出遊。已經跟家人擠到快吐了」。網友也指出國外忍耐更久，「但更佩服國外忍一年多的⋯」、「世界已經這樣很久了，我們已經爽了一年」。

三級警戒 封城

延伸閱讀

三級警戒好市多熟食區「堅持現金付款」 網憂成防疫破口

陳時中稱年輕人鬆懈了！ 前台大醫揭「時間軸」打臉：不對吧

市場人潮跟三級前一樣「長輩的執著是什麼？」網曝：這是習慣

「沒有校正回歸的數據才是真疫情」 醫師預言6月28日可解封

相關新聞

他哀號三級警戒「度日如年」 網嘆：居然還沒一個月

台灣疫情尚未趨緩，三級警戒以延長至6月28日，許多產業備受影響，部分場所也暫停營業，民眾生活改變許多。近日一名網友發文表示感覺「三級警戒開始已經超久了」，貼文引起熱烈迴響。

平價與高價咖哩有啥差別？ 網曝關鍵原因：差很多

咖哩獨特的香氣成為不少民眾喜愛的美食之一。一名網友表示一般店家賣的咖哩約百元左右，更高級的甚至到200~300元，於是好奇兩者有什麼差異，想問問是否有網友可以解答。

一家5口訂高鐵票堅持返鄉！親吐「7字」原因 他聽對話臉綠了

本土疫情持續延燒，面對即將到來的端午連假，各界不斷呼籲民眾別返鄉，避免跨區移動造成疫情大爆發，雙鐵瞬間湧現退票潮。然而，還是有民眾表示，全家五口都訂好高鐵車票，準備端午節返鄉，引發網友撻伐聲浪。

「爸爸媽媽你們還沒付錢啊」 小兒科醫師視訊看診完後遭家長秒封鎖

台灣本土疫情未見趨緩，也讓線上視訊看診興起，不少民眾為了減少外出移動，直接和醫生視訊對話，甚至連領藥、繳費都不用進到診所或醫院裡面去。不過，小兒科醫師陳木榮近日卻在他的臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室」分享他的受害經驗，引起不少同業在其貼文底下留言迴響。

家人警告他端午別返鄉 曝里長伯極端手段「會讓人非常丟臉」

端午連假將至，不過因為本土疫情持續嚴峻，各界目前皆呼籲國人避免返鄉，以防南北人潮大量移動造成防疫更多破口。臉書粉專「台灣迷因」更分享網友真實案例，有里長放大絕用「極端」手法叫外地人端午節不要回家。

他憂老父南部獨居近一月猶豫返鄉 網支持：這是必要

疫情嚴峻，指揮中心昨（7日）宣布三級警戒延長至6月28日，許多端午假期準備返鄉的民眾也紛紛退票。然而近日一名網友發文表示，老家還有75歲的獨居父親，父親身體也不好，讓他相當猶豫該不該返鄉，貼文引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。