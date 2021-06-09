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他哀號三級警戒「度日如年」 網嘆：居然還沒一個月
台灣疫情尚未趨緩，三級警戒以延長至6月28日，許多產業備受影響，部分場所也暫停營業，民眾生活改變許多。近日一名網友發文表示感覺「三級警戒開始已經超久了」，貼文引起熱烈迴響。
原PO在PTT WomenTalk板發文「感覺三級已經超久了」，他在文中說明因為不住在雙北，全國三級警戒從5月19日開始，「因為不能去健身房的關係，感覺已經過了兩三個月了。」結果原PO實際算了算日子，「到今天才過兩、三週左右⋯⋯。」文末他直問其他網友，「你們會覺得度日如年嗎？」
貼文一出網友紛紛熱烈回應，部分網友表示影響不大，「還好耶，對我來說，有沒有三級就只是外出要戴口罩及不能內用而已」、「慢慢的就習慣了，反正也不是完全封城」、「沒感覺，每天還是要出門上班跑客戶，很怕被感染，寧願待在家，不要出門比較安全」、「還好，但感覺有點喘不過氣」。
也有許多網友哀喊「真的很久」，「很久了！大人都悶壞了，何況小孩？剛開始還會看新聞，現在已完全不看了」、「真的過好久，不過也蠻習慣在家了！一出門回家後一點不適都會很緊張自己是不是怎麼了⋯」、「雙北5/15就開始了⋯竟然還沒一個月」、「不能聚餐，不能出遊。已經跟家人擠到快吐了」。網友也指出國外忍耐更久，「但更佩服國外忍一年多的⋯」、「世界已經這樣很久了，我們已經爽了一年」。
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