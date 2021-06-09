平價與高價咖哩有啥差別？ 網曝關鍵原因：差很多

咖哩獨特的香氣成為不少民眾喜愛的美食之一。一名網友表示一般店家賣的咖哩約百元左右，更高級的甚至到200~300元，於是好奇兩者有什麼差異，想問問是否有網友可以解答。

一名網友在「PTT」cookclub發文，一般外頭在賣的百元咖哩與高單價約200~300元的咖哩，若不談用料，只討論咖哩醬的部分，兩者差別有何不同，「貴的咖哩醬裡面加了什麼料讓味道不一樣？還是製作過程比較繁瑣？貴在人力？」，令他相當疑惑，於是想問問是否有專精咖哩的網友可以幫忙解答，引起不少網友討論。

許多網友紛紛表示，「厲害的咖哩可以自己調配辛香料的比例+香料本身的品質+煮咖哩用的高湯，一般便宜店家的咖哩大多是咖哩塊」、「真辛香料跟化學調味的差別，另外咖哩很能蓋味，所以煮的肉質也有差，光冷凍肉組合肉跟冷藏肉成本就差很多了」、「除了咖哩粉調配之外，還有高湯熬煮的材料帶來的豐厚感，然後咖哩這東西真的是要花時間熬煮等待，剛做好的咖哩都沒隔夜的好吃」、「貴的很多是蔬果燉化進去的咖哩，另外加高湯不加水這樣」、「貴的：蔬果+高湯+肉的價格，便宜的：咖哩塊或者咖哩粉+根莖類或者冷凍蔬菜」。

不過，有網友認為，外面賣的高價咖哩大多在於附加價值，「其實咖哩從來都不會是很高貴的東西，既然會是印度的平民食物又怎麼可能會是成本很高昂的料理，外面賣很貴通長都是在別的地方給予附加價值(不是高成本)」、「日式咖哩店賣得吃起來都差不多，覺得都是咖哩塊，反而印度咖哩店真的口味很多樣，就有貴的價值」。

有網友則表示，在朋友身上學了不少營業用的眉角，用市售咖哩塊就能煮的很有風味，「正常營業用的就是煮大量熟成後分裝，再看當天需要使用量分裝，剩下的真空包4天內用完就好，而且正常營業用的咖哩，配料至少有一半是單獨烹調不是放在咖哩裡面，減少食材壞掉的風險」。