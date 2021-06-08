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一家5口訂高鐵票堅持返鄉！親吐「7字」原因 他聽對話臉綠了

聯合新聞網 / 綜合報導
端午連假即將到來，各界不斷呼籲別返鄉，但還是有民眾表示，全家五口都訂好高鐵車票，準備返鄉，引發網友撻伐。聯合報系資料照
端午連假即將到來，各界不斷呼籲別返鄉，但還是有民眾表示，全家五口都訂好高鐵車票，準備返鄉，引發網友撻伐。聯合報系資料照

本土疫情持續延燒，面對即將到來的端午連假，各界不斷呼籲民眾別返鄉，避免跨區移動造成疫情大爆發，雙鐵瞬間湧現退票潮。然而，還是有民眾表示，全家五口都訂好高鐵車票，準備端午節返鄉，引發網友撻伐聲浪。

一名網友在PTT發文指出，他在南港轉運站外的超商，聽到路人的對話，其中A說「我全家五口都訂好高鐵」，對方則勸「疫情嚴重，總統呼籲退票，真的要回家鄉嗎？」

沒想到A竟回應「不會那麼倒楣啦，我媽也很久沒看孫子了，都是范雲跟陳時中的問題，我才是受害者好嗎？政府不做好，讓百姓不自由，這樣對嗎？」讓原PO傻眼直呼「那一兩萬張的高鐵族群，是不是覺得疫情都是政府的錯，過端午卡實在？」

貼文一出，引來大批網友熱議，「昨天趨緩，可是老人死亡率創新高」、「這種人心態跟華航機師有什麼兩樣」、「就是有這種人拉全台一起陪葬啊」、「『不會那麼倒楣啦」』，不就是讓疫情燒不停的原因嗎」。

還有網友支持政府升四級警戒，「除非國家升四級，不然人民有選擇自由」、「整天拜託懇求，有本事就禁止」、「政府沒禁止就是可以，你我都攔不住」、「要回去就回去，既然政府沒有禁止。只是如果可以不回去的話，也是保護自己親人」。

PTT 端午節 高鐵 疫情 連假

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