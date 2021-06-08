他憂老父南部獨居近一月猶豫返鄉 網支持：這是必要

疫情嚴峻，指揮中心昨（7日）宣布三級警戒延長至6月28日，許多端午假期準備返鄉的民眾也紛紛退票。然而近日一名網友發文表示，老家還有75歲的獨居父親，父親身體也不好，讓他相當猶豫該不該返鄉，貼文引起網友熱議。

原PO在FB社團「爆怨2公社」發文，他在文中說明他從公司停業後就在中部租屋處，平時也少出門「都叫外送、蔬菜箱」。他也知道政府一直宣導不要返鄉，「問題是我的親人只有一個75歲的獨居老爸，他因為癌症開刀身體也沒有很好。」他說明以往都是一個禮拜回南部老家一次把家事做好，「疫情關係我已經一個月沒有辦法回家。」

原PO進一步解釋，端午節還要幫老家準備拜拜的物品，「只有現成的肉粽，沒有要外出買。另外還有很多事情都要幫老父親整理好⋯⋯。」他擔心因為跨縣市移動造成疫情擴散，但是老父親獨居無人照顧，「政府宣導非必要不要回家，我整個都不知道到底該怎麼辦。」

貼文一出引起熱議，許多網友支持原PO回家，只是要確保做好防疫措施，「回家全程戴口罩，不共食餐具，做好消毒就好了啦！照顧好家中獨居老父當然是最重要的！」、「跟我情形好像，我爸已經90幾歲我媽也快80了！而且他們還不會用手機，不然至少還能視訊一下看看他們」、「你這個不叫非必要，你這個是必要了。但是回去的話口罩戴好戴滿，消毒工作做好」。

也有網友建議原PO先在家中附近快篩，「我會建議你，先在租屋處附近的醫院自費PCR篩檢，如果是陰性的話，穿戴防護衣、眼罩、口罩，搭車回家也好，開車回家也好，進家門前脫掉防護衣、眼罩、口罩，裝進垃圾袋。然後進家門馬上去洗澡，再找時間燒掉廢棄物。」