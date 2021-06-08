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LINE疾管家被罵髒話竟回嘴！網友大驚它還會唱歌

聯合新聞網 / 綜合報導
網友向疾管家爆粗口後，收到疾管家回應直呼「真的會回嘴」。（翻攝自爆廢公社公開版）
網友向疾管家爆粗口後，收到疾管家回應直呼「真的會回嘴」。（翻攝自爆廢公社公開版）

「疾管家」官方LINE帳號成為民眾獲取疫情資訊的來源。就有網友日前向疾管家詢問「疫苗什麼時候打」並獲得回應後，隨即對它爆粗口，沒想到疾管家竟回嘴，讓該名網友大喊「嚇死我惹QAQ」，但也讓其他網友紛紛Po上與疾管家互動的有趣截圖。

一名網友在「爆廢公社公開版」Po出與疾管家對話的截圖，內容顯示他詢問「疫苗什麼時候打」後，得到回應：「各個族群要打的疫苗都不同，我現在可以幫你查詢幼兒或是孕婦的接種時程喔！請問你現在要查的是幼兒還是孕婦呢？」他緊接著回髒話，卻意外收到疾管家表示「猴！你沒收工就罵髒話！」讓他直呼「原來疾管家會回嘴」，笑翻不少網友。

另名網友請疾管家唱歌，疾管家也能接招回應。（翻攝自爆廢公社公開版）
另名網友請疾管家唱歌，疾管家也能接招回應。（翻攝自爆廢公社公開版）

其他網友將與疾管家的互動截圖貼出。有人問到「三圍多少」，疾管家妙答「有人會問一個紳士這種問題嗎…」；「你帥嗎」，它速回「聽說有人說我跟孔劉有87分像，你覺得呢？」另外還有網友要疾管家唱歌，它也能接招，被網友笑稱「疾管家根本被玩壞了」，與疾管家對話，似乎變成三級警戒下的小小消遣娛樂了。

問到疾管家的「三圍」，它也能巧妙「避開」問題。（翻攝自爆廢公社公開版）
問到疾管家的「三圍」，它也能巧妙「避開」問題。（翻攝自爆廢公社公開版）

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