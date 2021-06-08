父深夜突交代後事！提「1奇葩要求」女兒瞬間凍結：是多愛吃？

人間世事難料，加上最近新冠疫情嚴重，部分思想較開放的長輩會早早規劃身後瑣事。一名女網友表示自己爸爸在某日深夜突然交代身後事，希望能越簡單越好，結果話鋒一轉，突然提出了一個「特別要求」，讓她整個瞬間凍結，不知道該回什麼才好。

一名女網友在「爆怨二社」發文，她表示上個月深夜跟爸爸在廚房聊天，爸爸突然很認真的說，「那個我跟妳媽走了後，妳不用拿香去拜木頭啦，也不用燒金紙，很不環保」，女兒都同意，結果爸爸話鋒一轉突然說「但是走後爸爸會很想念排骨雞麵，啊妳媽媽可能會想吃辛拉麵，她的最愛」。

突然冒出的奇耙要求讓女兒瞬間凍結，不知道該回什麼，心裡想著「是有多愛吃？」，無奈表示「重點是，他們走後我要怎麼給他們？說不要拜又想吃那要怎麼處理？宅配？燒給他？幽靈快遞？」。

網友看了也笑翻，「怎麼一開始鼻頭有點酸酸的，後來就有點搞笑....多陪妳爸爸吧」、「認真，就用水壺燒開水，旁邊擺泡麵，跟在世一樣啊，心意最重要」、「吃的時候叫上他們一起吃」、「我婆婆要求她們死後一定要拜～上等全雞～」。