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客不下樓取餐 外送員看餐點秒報警「抓到6人群聚打麻將」

聯合新聞網 / 綜合報導
外送員看餐點內容後選擇報警，警察到場後直接抓包屋裡有四個人在打麻將、兩個觀戰。 圖／ingimage
外送員看餐點內容後選擇報警，警察到場後直接抓包屋裡有四個人在打麻將、兩個觀戰。 圖／ingimage

國內疫情嚴峻，小吃店及餐廳都已禁止內用，僅提供外帶或是外送的方式點餐，而外送平台業者為了保護外送員，強制現在取餐只能使用「無接觸送餐」，對此就有外送員分享，同行朋友送餐時，遇到客人以腳傷為由，堅持要他送上樓，而該名外送員看完餐點內容後，便直接選擇報警，警察到場後便直接抓包屋子裡面有四個人在打麻將、兩個觀戰。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文說明，即使現在疫情大爆發，卻還是有一堆公寓客人要外送員送上樓，而先前自己的同行朋友也遇到客人以腳受傷為由，要外送員送到五樓，而當下朋友看了餐點內容，突然覺得不對勁，便報警說客人違法群聚。

沒想到警察一上樓，發現裡面真的有四個人在打麻將，兩個在觀戰，原PO更補充表示「現在客人不下樓的理由真的很多，之前那個月子做兩年的也有夠好笑」。此文一出，網友紛紛回應「六個便當直接就露出馬腳啊」、「如果是六個家人每個都受傷太瞎，所以可見是朋友無端群聚，夠機靈，罰錢罰起來」、「6個便當直接露餡，笑到不行」。

對此，也有不少同業藉此呼籲「現在無接觸送餐保護客人也保護我們自己，請大家不要再刁難了…」、「非常時期，不想要下樓的真的別再點餐」、「前幾天我也接到一張單，送一個大社區，也是要我送上樓，說要顧嬰兒，訂單也是三份大人份的，誇張的是鬆餅要現吃，無法微波再加熱」。

外送員 疫情 麻將 便當

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