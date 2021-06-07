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婆家無防疫警覺「群聚包肉粽」 網勸：匿名檢舉才會怕

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情尚未趨緩，卻有部分民眾無法忍耐長時間待在家，人心浮動。近日一名網友發文抱怨婆家群聚，貼文引起網友熱議。記者邱德祥／攝影
疫情尚未趨緩，卻有部分民眾無法忍耐長時間待在家，人心浮動。近日一名網友發文抱怨婆家群聚，貼文引起網友熱議。記者邱德祥／攝影

本土疫情尚未趨緩，指揮中心今宣布三級延長至6月28日，民眾為避免染疫減少外出活動與聚會。但近日一名女網友發文，因為端午將近，婆家仍邀請鄰居來家裡串門子、包肉粽，並未遵守防疫準則，貼文一出引起熱議。

原PO在Dcard發文「婆家完全沒有危機意識」，她不滿指出台灣疫情已經相當嚴峻，但婆家仍堅持聚在一起包肉粽，「搞一堆群聚，戴口罩也不落實⋯。」她向老公反應卻也無效，「老公也只會說該說的他已經跟他爸媽說了，然後叫我不要再唸？」

包粽子之外，原PO補充說明公公平時也未做好防疫措施，「沒事就喜歡到處串門子，口罩也不戴，估計連酒精也不會噴⋯。」有時公公也會到她父母家作客，「我爸媽也不好意思噴他們酒精，進屋後口罩也沒有戴。」婆家有時也會邀請原PO作客，「平常晚上還邀請我過去吃飯，一整個空間都快十個人⋯⋯」，誇張行徑令原PO相當擔心，卻又不知該如何處理。

貼文引起網友熱議，「有些人很適合被天擇」、「最近好多這種家人雷包的文，唯一解答：匿名檢舉，真的罰款才會怕」、「我阿嬤也是有包肉粽，但她是在家裡自己一個人包，還特別留了一些要給我跟我妹，因為我們嫁出去了」、「如果不想那麼快變祖先，看不慣就報警吧！」、「我婆婆也是打麻將比什麼都重要。好想檢舉她」、「1922檢舉群聚罰一罰就怕了」、「我婆婆也是，而且她朋友每天不同人來家裡找她聊天。如果要求戴口罩噴酒精，婆婆說會對她朋友感到不好意思」。

口罩 婆婆 疫情 Dcard

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