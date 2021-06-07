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外送員半夜因「系統疊5單」致送餐延遲 竟遭客嗆「乞丐爛貨」

聯合新聞網 / 綜合報導
全國升三級防疫警戒，許多小吃店及餐廳都禁止內用，只限用外帶或是外送的方式訂購。 圖／報系資料照片
全國升三級防疫警戒，許多小吃店及餐廳都禁止內用，只限用外帶或是外送的方式訂購。 圖／報系資料照片

國內新冠疫情嚴峻，全國已升三級警戒至6月28日，許多小吃店及餐廳都紛紛取消內用，改以外帶或外送的方式點餐，對此便有一名外送員分享，自己半夜12點多跑外送時，被系統疊了5張訂單，以至於送餐時間被延遲，沒想到卻因此被奧客大罵是「乞丐」、「爛貨」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上發文抱怨，自己日前在半夜12點多冒雨跑外送，因為被系統「疊了5單」，以至於外送的時間上難免會有延誤，但卻遭客人傳訊息痛批還大罵「你乞丐嗎，我絕對投訴你」、「你拿了餐不送，是偷囉」。

隨後，原PO便立刻將餐點送回店家，並告知對方「請你等其他外送員」，結果卻再次被嗆「誰要吃啊，你什麼東西，爛貨」，原PO一氣之下本來想要提告，卻因是私人對話，警察管不到，也不能搞刑事訴訟，即使可以自己提民事訴訟，只是很難告贏，只能無奈的說明「也不該被人罵『乞丐』『爛貨』『偷』吧？」

此文一出，不少網友都認為客人這樣的行為十分不好，紛紛表示「夾單是系統給的，外送員只能接或不接，外送員能控制的是油門的大小，你客人越是傳訊催單，反饋給你的就是油門放慢，或者如版主的做法送回店家」、「就是有這種自以為花錢是大爺的人 」、「太扯，一單才賺多少錢，搞的消費者像皇帝一樣，這個人不適合叫外送」。

外送員 疫情 奧客 三級警戒

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