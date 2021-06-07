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憂被檢舉超商店員「躲角落吃飯」 客人怕病毒丟錢結帳

聯合新聞網 / 綜合報導
疫情升級，實聯制已經成為防疫新生活所必須，進入超商的民眾要先掃碼登錄身分資料才能進入購物。超商示意圖，非新聞當事者。報系資料照(記者黃義書／攝影)
疫情升級，實聯制已經成為防疫新生活所必須，進入超商的民眾要先掃碼登錄身分資料才能進入購物。超商示意圖，非新聞當事者。報系資料照(記者黃義書／攝影)

全台進入第三級防疫警戒階段，指揮中心鼓勵民眾居家辦公，不過服務業仍須接觸許多不特定人士，染疫風險相對較高。一名超商店員表示，在店內吃飯必須躲在角落，避免被拍照檢舉，還常遇到客人結帳時「丟錢」，害怕病毒傳染給他，也有許多客人抱怨實聯制，店員要確認簡訊還會惱羞成怒。

一名超商店員在論壇Dcard發文表示，近期疫情嚴峻，大家窩在家更常網購，每天上班都要面對一座包裹山，而他因為是一個人上班，所以不能到倉庫吃飯，只能躲在櫃台角落快速吃飯，避免被偷拍照檢舉未戴口罩。

該網友表示，近日網購包裹堆成山，他曾遇過物流山剛抵達，就有客人要領貨，他告訴客人「要先點數量才能讓你領」，結果客人就安靜的在旁邊看著他確認數量，讓他備感壓力。

另外還曾遇過一名客人寄件香水，然而拆開貨箱時香水早已破掉，導致旁邊的包裹也都遭殃，客人詢問後，他向客人表示「要回報物流」，客人卻開始謾罵，令他相當委屈。

該網友說，他經常遇到客人對自己投以「歧視的眼神」，還有客人為了怕病毒傳染，結帳時「丟錢」，也有許多客人抱怨實聯制，店員要向他確認簡訊時，他還會惱羞成怒。

該網友也分享一則暖心事件，他表示，曾遇到一名老先生鼓勵他「你們在這冷氣房要記得補水，疫情期間你們也要保護好自己，知道嗎？啊你吃飽了沒？」他直呼「我眼淚真的是快爆出來了，天啊伯伯你是天使嗎？」

其他網友留言「現在還有阿嬤阿公不戴口罩實名制也不填，忙得要死還要一直管一堆不受控的人，不懂得遵守不要進來啊」、「人心比病毒還可怕」、「自己也是服務業，覺得疫情期間大家應該多體諒」。

疫情 實聯制 超商 Dcard

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