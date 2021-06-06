快訊

專家建議封城！柯文哲：若宣布明封城 國道晚上一定全塞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又沒封城！網友怒問「為什麼要罵搭車返鄉的人」 貼文掀正反論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
端午連假將至，台鐵、台灣高鐵的連假車票熱賣，各界擔心致使疫情南北移動擴散。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
端午連假將至，台鐵、台灣高鐵的連假車票熱賣，各界擔心致使疫情南北移動擴散。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

本土疫情持續延燒，隨著端午連假將至，高雄市議員郭建盟、黃捷揭露雙鐵南下車次近乎完售的消息，讓許多民眾擔憂是否會造成破口南移的窘境，紛紛呼籲返鄉遊子們快去退票。對此，一名網友卻不滿質疑「為什麼要罵搭車返鄉的人？」，引起眾多網友熱議。

端午節連假下週登場，不僅高雄市長陳其邁鼓勵身在異鄉的民眾改以視訊問候家人，高雄市議員郭建盟、黃捷昨（5）日也分別在臉書貼出雙鐵售票頁面，指出高鐵台鐵南下車次班班客滿的警訊，並呼籲欲返鄉的遊子們退票，避免不必要的團聚，以免再度造成防疫破口，最後成了「疫情失速列車」。

對此，一名網友則在論壇「PTT」八卦板上發文表示，一則車票賣光的消息引起罵聲一片，就先不質疑誰沒事去查售票情形了。今天火車不是停開、也沒有限制搭乘資格，合法買票怎麼被罵成罪不可赦一樣？若搭車真的如此危險有國安危機，那放任人民搭車而不強制禁止的官員，難道都是豬腦袋不知道這樣很危險？還是心腸壞到故意想搞一波大的？反正出事都是人民鬆懈，痛斥政府根本就是在情緒勒索百姓。

此文一出，便吸引網友留言表達支持，「你政府如果覺得該停駛，就宣布四級啊」、「同意啊，他就買得到為什麼不能搭？公權力是假的？」、「病毒會挑吧，上班可以返鄉不行」、「投票再叫你，其他滾」、「（政府）只會呼籲，然後讓道德魔人互相攻擊」。

不過，多數網友仍認為「非必要本來就不該這時候返鄉阿」、「不罵搭車的要罵誰」、「沒規定電梯裡有人不能放屁，但你會嗎？」、「就是基本的同理心與道德心啊，很難理解？」、「照你邏輯幹嘛禁止大家去傳統市場，也沒封啊，那幹嘛分流?」、「照這邏輯，要訂的法規得要上百萬條才夠」、「你以為停駛，他們就不會返鄉嗎」。

端午節 台鐵 高鐵

延伸閱讀

疫情像一場演習：若戰爭開打，台灣的全民防衛完備嗎？

相關新聞

又沒封城！網友怒問「為什麼要罵搭車返鄉的人」 貼文掀正反論戰

端午節連假下週登場，不僅高雄市長陳其邁鼓勵身在異鄉的民眾改以視訊問候家人，高雄市議員郭建盟、黃捷昨（5）日也分別在臉書貼出雙鐵售票頁面...

友人確診8天未送檢疫所 他怒批：衛生局慢半拍

本土疫情嚴重，新北市每日確診人數為全台最多，醫療量能吃緊。有網友近期在臉書痛批指，友人上月陸續出現腹瀉、頭痛等症狀，到醫院採檢後確診，期間當了5天「幽靈確診個案」，主動告知新北市衛生局後，對方稱4日將派人接送至集中檢疫所，但數日過後仍未有消息，原PO氣憤怒批「衛生局放生確診者」、「處理動作慢了好幾拍」。

客不下樓取餐 外送員看餐點秒報警「抓到6人群聚打麻將」

國內疫情嚴峻，小吃店及餐廳都已禁止內用，僅提供外帶或是外送的方式點餐，而外送平台業者為了保護外送員，強制現在取餐只能使用「無接觸送餐」，對此就有外送員分享，同行朋友送餐時，遇到客人以腳傷為由，堅持要他送上樓，而該名外送員看完餐點內容後，便直接選擇報警，警察到場後便直接抓包屋子裡面有四個人在打麻將、兩個觀戰。

婆家無防疫警覺「群聚包肉粽」 網勸：匿名檢舉才會怕

本土疫情尚未趨緩，指揮中心今宣布三級延長至6月28日，民眾為避免染疫減少外出活動與聚會。但近日一名女網友發文，因為端午將近，婆家仍邀請鄰居來家裡串門子、包粽子，並未遵守防疫準則，貼文一出引起熱議。

外送員半夜因「系統疊5單」致送餐延遲 竟遭客嗆「乞丐爛貨」

國內新冠疫情嚴峻，全國已升三級警戒至6月28日，許多小吃店及餐廳都紛紛取消內用，改以外帶或外送的方式點餐，對此便有一名外送員分享，自己半夜12點多跑外送時，被系統疊了5張訂單，以至於送餐時間被延遲，沒想到卻因此被奧客大罵是「乞丐」、「爛貨」。

消防支援防疫任務「包山包海」 他嘆「確診了誰幫忙打火？」

疫情嚴峻，醫護人力資源緊繃，消防人員也是人力吃緊還須支援抗疫。近日一名消防人員不滿發文，表示消防人員需各處支援，但若因確診、隔離導致人力短缺，他直問「有哪個局處會來幫我們救災打火？」，貼文引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。