又沒封城！網友怒問「為什麼要罵搭車返鄉的人」 貼文掀正反論戰

本土疫情持續延燒，隨著端午連假將至，高雄市議員郭建盟、黃捷揭露雙鐵南下車次近乎完售的消息，讓許多民眾擔憂是否會造成破口南移的窘境，紛紛呼籲返鄉遊子們快去退票。對此，一名網友卻不滿質疑「為什麼要罵搭車返鄉的人？」，引起眾多網友熱議。

端午節連假下週登場，不僅高雄市長陳其邁鼓勵身在異鄉的民眾改以視訊問候家人，高雄市議員郭建盟、黃捷昨（5）日也分別在臉書貼出雙鐵售票頁面，指出高鐵及台鐵南下車次班班客滿的警訊，並呼籲欲返鄉的遊子們退票，避免不必要的團聚，以免再度造成防疫破口，最後成了「疫情失速列車」。

對此，一名網友則在論壇「PTT」八卦板上發文表示，一則車票賣光的消息引起罵聲一片，就先不質疑誰沒事去查售票情形了。今天火車不是停開、也沒有限制搭乘資格，合法買票怎麼被罵成罪不可赦一樣？若搭車真的如此危險有國安危機，那放任人民搭車而不強制禁止的官員，難道都是豬腦袋不知道這樣很危險？還是心腸壞到故意想搞一波大的？反正出事都是人民鬆懈，痛斥政府根本就是在情緒勒索百姓。

此文一出，便吸引網友留言表達支持，「你政府如果覺得該停駛，就宣布四級啊」、「同意啊，他就買得到為什麼不能搭？公權力是假的？」、「病毒會挑吧，上班可以返鄉不行」、「投票再叫你，其他滾」、「（政府）只會呼籲，然後讓道德魔人互相攻擊」。

不過，多數網友仍認為「非必要本來就不該這時候返鄉阿」、「不罵搭車的要罵誰」、「沒規定電梯裡有人不能放屁，但你會嗎？」、「就是基本的同理心與道德心啊，很難理解？」、「照你邏輯幹嘛禁止大家去傳統市場，也沒封啊，那幹嘛分流?」、「照這邏輯，要訂的法規得要上百萬條才夠」、「你以為停駛，他們就不會返鄉嗎」。