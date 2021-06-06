超商員工曝奇葩客人事蹟「越夜越精彩」 網心疼：有洋蔥

台灣的便利商店是許多人生活的好幫手，販賣食品雜貨之外也提供各式服務如取票、列印、取貨等，外加24小時營業、分佈在大街小巷，令多數民眾相當依賴。近日一名女網友發文，分享在超商上班至今令她印象深刻的經驗，貼文引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文「萊爾富的奇葩客人」，她說明自己是超商店員，「有些客人的奇葩行為令我啼笑皆非，尤其在晚上更是越夜越精彩。」接著分享令她印象深刻的兩位客人，其中一位是近50歲的大叔，在超商取了兩張客運票，結帳時把其中一張票遞給原PO並說「這張票是給妳的」。原PO回憶那張票是隔天中午的票，「寫著斗大四字『板橋往朝馬』」，她一頭霧水，沒想到大叔竟回答「疫情正熱，台北淪陷了⋯跟我去台中避難！」

另外一位客人則是一名國中生，「每天晚上九點左右，常常有位戴眼鏡、身穿國中運動服，個子偏瘦小的小弟在同一時間來買冰。」他買的都是同一款冰棒，而且會自備碗來說要微波冰棒，原PO忍不住詢問「弟弟你為什麼都喜歡這樣吃啊？」，沒想到對方回答「融化變成水後，很像以前阿嬤常做的芋頭西米露啊。」原來弟弟的阿嬤失智症惡化，家人不得已將阿嬤送到養老院。最近因為疫情因素，家人難以去探望，讓弟弟相當思念阿嬤。

一名超商員工分享上班遇到的奇葩客人故事，其中一位國中弟弟因為想念阿嬤做的芋頭西米露，而將類似味道的冰棒微波來吃，網友直喊心疼。圖／取自 Dcard

貼文一出引起網友熱烈回應，「好笑又好暖」、「弟弟吃的不是冰，也不是西米露，是思念啊⋯」、「妳下次再遇到微波冰棒的弟弟，跟他說清原飲料店就有賣芋頭沙西米露了啦！不用這樣吃微波冰」、「看著看著鼻子就酸了，想阿嬤～」、「第一個故事好鬧好喜歡」、「看到後面有洋蔥」、「小七員工路過，我遇過客人在關東煮裡加可樂，超怕他在店裡出事⋯」。