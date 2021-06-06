電源總開關在孩子房間會影響健康？ 內行人：不要想太多

大部分人的家中都有「電源總開關」，幾乎都是放在客廳或是其他區域。昨（5）日有一名女網友在臉書《 爆系知識家 》PO文提到，小孩的房間中有電源總開關，她擔心會影響小孩健康，因此就好奇詢問廣大網友「這樣會影響小孩健康嗎？」

原PO在文中表示，她孩子的房間裡面有電源總開關，因為怕電磁波會影響孩子健康和發展，於是就希望有內行網友能出面解答。

PO文一出後，立刻引來網友熱議，紛紛留言回應，「其實不會，只怕小孩去碰電源開關」、「不會有太大影響，如果擔心的話，市面上有販售防電磁波隔離布，多少有點效果」、「我小孩房間裡也有，真的沒什麼影響」、「比起是否影響健康，我覺得要先擔心小孩不懂跑去開關，會比較危險」。

也有內行網友解答，「不會影響，的確貼著電源盤電磁波較高，但是這種的電磁波非常短，在箱體打開的情況下隔30公分電磁波就剩0，箱蓋蓋上貼著測量僅剩不到1，離開不到5公分就測不到電磁波了」、「影響不大，但建議不要把床和書桌放在開關下方，能避開就避開」、「目前沒有數據支持會影響健康」、「其實家裡有電的東西都有些微輻射，不要想太多」。