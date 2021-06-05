男想買「移動式冷氣」爽吹消暑 網友大力勸退：廢到笑

炎炎夏日，加上配合防疫在家，許多民眾已經耐不住高溫開起冷氣，有一名網友表示，最近有考慮買一台移動式冷氣來用，想詢問使用心得，沒想到引來網友們的大力勸退。

網友在PTT八卦板發文，自己住在山上老屋，不過因為夏天炎熱，如果沒有冷氣會相當難過，因此有考慮購入一台冷氣，不過因為家裡的電錶是方形，110V、H組，沒有220V的，所以只能買「移動式110V冷氣」，因此想詢問有使用過的人，「這種冷氣冷房的能力好嗎？」

此文也引起網友熱議，紛紛留言「移動冷氣超爛」、「據說這個東西類似汽車冷氣，而且耗電，還要自己接排風管，不如去弄分離式冷氣」、「能裝一般冷氣就裝一般冷氣，移動式冷氣是給沒辦法裝一般冷氣的人用的」、「我用過，很爛，而且超耗電」、「超級耗電，又吵，又要拉排熱管，冷風範圍小」、「移動式冷氣被罵很久了，可能家電行都不推」、「做空調15年的經驗，那很廢。」

但也有人提出不同看法，認為「房間牆三面室內大概4坪以內ok」、「坪數不大還可以用」、「看房間大小吧，我覺得還可以降點溫」、「還可以，對著人吹也算冷」、「重點是看冷凍能力跟你房間的大小」。