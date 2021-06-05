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疫情期間到傳統市場買菜「7樣要價1200元」網驚：妳拿盤子？

聯合新聞網 / 綜合報導
傳統市場示意圖。（非文中店家）聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
傳統市場示意圖。（非文中店家）聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

新冠肺炎疫情延燒，三級警戒仍未解，宣導除了非必要之外盡量不要外出，但為了採買糧食、生活用品，有時候還是必須出門一趟。有網友表示最近因為疫情比較常買菜，但挑了幾樣結帳要價1238元，讓她疑惑現在菜價真的這麼貴嗎？

網友在臉書「爆怨2公社」寫道，「因為疫情關係所以最近比較常買菜，在傳統市場的青菜攤買了一顆高麗菜、兩束空心菜、兩束A菜、三束蔥、一條絲瓜、一份四季豆、兩條胡蘿蔔。」

結果和算錢的時候，老闆說1238元算1200元就好，原po當下心裡既驚訝又疑惑，直呼「是我吃米不懂米價，還是現在買菜真的這麼貴啊，我只買青菜而已耶」。

網友看了也表示，「1200光買青菜，在我們這邊，妳可能要開貨車載嚕」、「下次去全聯買，然後錢別帶太多」、「確定不是123？當下一一的問他價錢阿，大不了別買」、「你手上是不是拿著盤子」。

不過日前也有網友抱怨網購生鮮食材，卻發現市面上有部分生鮮箱「平均貴到200-300%」，雖然疫情期間是非常時期，但高價差還是讓人覺得不合理，但也有部分網友認為寧願多花一點錢避免染疫。

疫情紓困 菜價

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