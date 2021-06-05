外出需要戴到防毒面具？網點出「這優勢」：傻傻的

全國升三級警戒，中央疫情指揮中間也不斷在記者會上呼籲，要民眾盡量別外出，而日前便有一名網友分享，和室友出門去購買生活用品時，發現對方居然帶著防毒面具，讓他不禁直言「雖然疫情嚴重，但無須緊張到這樣」。

原PO在PTT的八卦板上發文說明，室友帶著的防毒面具是旁邊有2個方正的小盒子的那種，看起來很難呼吸，而原PO則認為，就去全聯補個貨順邊買個便當，雖然疫情嚴重，但無須緊張到這樣，更強調「現在是飛沫傳染，又不是空氣傳染！戴個口罩就好了！」

此文一出，不少網友皆認為以現在的疫情來說，這種打扮並不誇張，「一點都不誇張」、「捷運看很多次了」、「 反正戴好戴滿，也沒人知道自己是誰」、「不誇張，真的有帶護目鏡口罩的」、「收銀員算高風險，多點保護我覺得可以」。

更有網友針對這種型號的防毒面具做說明，也表示它其實並不難帶「那個比普通口罩好呼吸，傻傻的」、「其實這個很好戴，10秒內一定可以戴好」、「真的不錯，比口罩好戴」、「n95你沒辦法久戴，這可以」。