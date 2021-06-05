訂外送炒麵卻吃到香菸 網見照片崩潰：超噁

本土疫情嚴峻，許多民眾紛紛減少外食內用，改為外帶，或叫外送在家吃。有網友近日發文指，外送叫了炒麵，未料品嚐過程卻吃到一根香菸，一口咬下菸味撲鼻，他只好立刻衝出房間漱口，並直呼「防疫期間吃到真的怕」。

原PO在「Dcard」發文，他說自己用外送叫了某家炒麵，邊打遊戲邊吃麵，吃的時候隱約有看到類似蔥段的東西，但沒想太多就直接咬下，未料「帶有菸味的湯汁直衝腦門」，只好直接衝出房間狂漱口。

原PO說「能在菜裡面吃到菸真的很扯，還是已經抽完的菸，防疫期間吃到真的怕怕的，提醒各位以後一定要專心吃飯」。

貼文一PO網，網友看到二手香菸混雜在麵裡的情況，紛紛表示，「太噁心，這種事情難道賠錢就夠了嗎」、「瘋掉，超噁欸」、「想像的到廚師邊炒變抽菸的畫面，然後菸灰不小心掉在鍋子內的畫面」、「死沒良心做餐飲的這樣會遭天譴」、「真的好噁，光是看到什麼香菸汁我就快瘋了」、「烹飪時抽菸就代表平常根本沒戴口罩的習慣」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康