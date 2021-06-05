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疫情爆發之初「就該升四級」？網一面倒：早就來不及了

聯合新聞網 / 綜合報導
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。 本報資料照片
確診者足跡續增，許多地方都在消毒。 本報資料照片

國內新冠本土疫情大爆發，自5月19日宣布全國三級警戒，時間延長到6月14日，眼看剩下不到10天，如今疫情沒下降趨勢，對此，便有網友好奇表示「所以雙北一開始就該四級嗎？」說明若在疫情爆發之初，便完全禁止人員出入，有沒有機會幫中南部守下來？

原PO在PTT的八卦板上發問說明，看疫情發展到現在，中南部雖然偶爾有不明感染源，但主要還是一些跟雙北有關的人在趴趴走，所以如果當時爆發的時候把雙北直接升四級，完全禁止人員出入，「有沒有機會幫中南部守下來？」不然按照現在的情況，好像就只是看中南部什麼時候要爆炸而已。

他更補充道，「如果現在封雙北，還來得及嗎？」因為如果現在中南部也爆，就是真正的悲劇了吧。此文一出，不少網友針對四級警戒對國家的影響作出說明，「經濟會重傷」、「柯文哲：餓死的人會比病死的人還多」、「直接四級一定比較好，可是反抗聲音也會」、「中央連演練都沒有，根本不可能封」。

但也有留言認為，現在就算當初讓雙北封城也已經來不及了，紛紛表示「講這個來不及了，乖乖等疫苗」、「真的來不及了」、「講這個都太慢」、「萬華爆掉只封萬華沒用啦，早就出去了」、「 要就全台都升4級，只封兩個地方根本沒用」。

疫情 三級警戒 PTT

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