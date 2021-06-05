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快刷簿子！紓困補助金已入帳 勞工驚訝「這次撥款好快」

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突彈「銀行通知」興奮迎3萬紓困金入帳！得知真相臉綠了

聯合新聞網 / 綜合報導
有不少民眾，陸續前往ATM確認紓困現金是否入帳。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影
有不少民眾，陸續前往ATM確認紓困現金是否入帳。聯合報系資料照／記者陳弘逸攝影

行政院推出的紓困4.0，受波針對弱勢勞工、農漁民等發放紓困現金，全國預計共有360萬人可領到紓困金。首波紓困現金也在4日凌晨起陸續進帳，但也有不少人表示自己半毛錢都領不到，有網友也開心收到銀行通知，後來得知原因臉都綠了。

受到疫情影響，各行各業都受到衝擊，政院因此推出紓困4.0補助方案，補助100萬名的自營業者，提供每月1萬元薪資補貼；營作業者或無一定雇主的勞工生活補貼部分，最高每人3萬元。

有網友在PTT發文表示，4日還不到六點紓困金就已經匯入帳戶，好奇大家都有拿到紓困金嗎？此文馬上引起網友熱議，「欸，真的收到了」、「我也領到了」、「我也領到一萬了，睡醒就有」、「哈哈我也領到了，我家夜市擺攤不用繳稅」、「去年有領過的不用申請，有資料直接入帳」。

也有人說，「我連一毛都沒有」、「好好，從沒有拿到過」、「繳的稅金很多，領不到補助」、「領到的都是沒在上班的房東」、「正常上班族根本吃不到」、「比某些人薪水還多」。另外也有人收到了「銀行通知」，結果只是公司正巧發薪水，結果點開才發現是薪水，「我只有薪水入帳」、「我只有領到薪水」。

疫情紓困 新冠肺炎 COVID-19

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