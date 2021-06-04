護理師收求助訊息！ 確診者「吸不到空氣」擔憂等不到治療

國內疫情持續嚴峻，各大醫院醫療量能逐漸緊繃，不少確診病患症狀加劇卻難以及時就醫的狀況陸續傳出。有護理師就透過臉書分享，日前他收到一名確診女性表示，自己已經出現胸悶、心跳加速、呼吸困難等症狀，但撥打1922仍等不到協助，情急之下只好透過網路，向護理師尋求幫忙。

由一名護理師經營的臉書粉專「厭世小護士的美食日記」發文透露，日前他在凌晨收到來自陌生用戶的訊息，為一名32歲的確診女性。該女子在訊息中表示，自己為PCR陽性確診，但始終沒有收到任何單位主動聯繫，自行撥打1922也只是不斷轉接，並要她直接聯絡醫院詢問，然而目前正處非常時期，她實在不敢致電醫院，深怕打擾。

該女子指出，目前她在10個新冠病毒可能造成的症狀中，已經出現9項，這兩天也開始有胸悶、心跳加速、呼吸不順的跡象，只能小口呼吸，自行測量的血氧值則為96，但並無指甲發青、臉色發紫的狀況，因此她想詢問，自己的病情是否已經能直接打119要求救治。

貼文中還補充，該女子無奈說道，自己對政府的SOP（標準作業程序）感到失落，也是在切身經歷後，才知道「新聞上說的踢皮球是真的」。她最後透露，在她已經越來越悶，甚至快「吸不到空氣」時，才等到政府單位幫忙立案，目前她的家人都已經隔離，她也擔心地說「好怕我等不到治療」。

收到訊息的護理師在文中直言，看著病患著急害怕卻又求助無門的訊息，讓他迫切希望政府能正視醫療量能不足的問題，並清楚向確診者說明就醫需求的SOP；至於確診病患的就醫條件，文章最後也補充說明，雖然自己本身並非醫師，但若患者已經出現呼吸喘、胸悶、只能小口吸氣、心跳快等「可怕的主訴」，建議還是直接打119求助。