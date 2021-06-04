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護理師和家人視訊前都要化妝 原因曝光網友心疼飆淚
許多醫護人員在這波疫情中投入心力，甚至還有退休的護理人員重返崗位，加入防疫作戰，辛苦又危險的工作卻讓他們毫無怨言，唯一遺憾的是抗疫期間無法和家人團聚。一名女網友透露擔任護理師的友人每次和家人視訊時都會化妝，原本以為只是單純愛漂亮，得知原因後才知道理由很暖心。
這名女網友在臉書「爆怨2公社」貼出和友人的對話截圖，對方哀怨地說最近因為工作的關係，黑眼圈相當重，看起來跟熊貓就像是親戚，因此希望原PO幫忙買遮瑕膏。原PO開玩笑地說「妳素顏就已經壓死我們全部了，怕什麼」，但友人卻說「我這陣子都上遮瑕膏才跟我爸視訊，我弟說只要我爸看到院內感染，晚上都會偷哭，上點粉我爸看了不會難過」。
一席話讓原PO看了好不捨，友人還透露因為工作關係無法回家，所以很想念爸媽做的菜，希望能叫弟弟裝好便當後請原PO幫忙送過去。短短幾句心聲讓她看了很心疼，「我以為我同學化妝是因為愛漂亮，原來是怕爸媽看到她熬夜後的倦容，院外的我什麼都幫不了，只能做她的小幫手快遞，順便幫她給她父母報平安」。
原PO呼籲除了出門要戴好口罩外，也請給身邊的醫護親友們多一點支持鼓勵，貼文也讓眾人看了很感動，「好心疼！辛苦了」、「辛苦了，謝謝醫護在最前端守護保護著我們」、「真的希望病毒快點滾蛋，可以讓醫護人員們趕快回家團聚跟好好休息」、「身為醫護的家屬真的只能心疼每天祈禱，加油」、「真的太辛苦了！每個醫護人員都讓人很心疼」、「人間天使，有你們真好」。
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