日贈124萬劑疫苗「是丟垃圾」？ 網反轟：可以救很多醫護

國內新冠疫情緊張，在台疫苗緊缺的同時，日本政府也在3日時拍板定案，確定將捐贈124劑AZ疫苗給台，已於今（4）日上午11時左右於日本起飛，對此，便有部分網友認為，日本只想把有血栓疑慮，且自己也沒接種的疫苗清出很像「丟垃圾」，而便有網友對此疑慮作出回應表示，現在台灣疫苗根本不夠用，而且醫護也都是打AZ，如果不喜歡就不要打，並強調「這120萬可以救很多人」。

原PO在PTT的八卦板上發文說明，現在台灣的疫苗現在完全不夠用，想打還沒辦法打，現在一線的醫護人員也都是打AZ疫苗，連選擇都沒有的時候，突然給你120萬次級選項，這120萬可以救多少前線跟高風險人員，並說明若有疑慮或想打其他牌子的人，就可以選擇不要去打，但這120萬的確是可以解燃眉的及時雨。

此文一出，不少網友也認為AZ疫苗的疑慮多，但現在的確是「沒有選擇」的情況了，「AZ並沒有比較爛，看看英國恢復狀況」、「問題在我們連人家不要的垃圾都沒有阿」、「可以說有其他也許更頂級的，但AZ很不錯啦」、「看資料AZ是不錯的疫苗」、「所謂AZ較差是比較出來的，當初說AZ爛，是跟BNT比好嗎」。也有網友指出，「AZ血栓率太高，難怪之前一堆人不敢打，只是現在不得不打」。