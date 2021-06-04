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護理師送餐卻見負壓病房伯伯不動筷 對方一句話讓她大讚暖男

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎本土疫情爆發後，最辛苦的莫過於第一線的醫護人員。 圖／ingimage
新冠肺炎本土疫情爆發後，最辛苦的莫過於第一線的醫護人員。 圖／ingimage

自從新冠肺炎本土病例大爆發後，最辛苦的就是第一線的醫護人員，每天疲於奔命的照護病患，又有染疫的風險存在，偏偏還會遇到一些失控不理智的病患，讓人為他們心疼不已。不過也有暖心的患者會為醫護人員著想，就有一名護理師照顧到一位伯伯，對方一些小舉動卻讓她好窩心，大讚伯伯是「暖男」。

臉書粉專「J個醫生」分享一位護理師的經驗，有天早上她拿早餐跟口服藥給住在急診負壓病房的伯伯後，就在一旁處理例行性工作，但隨後這名護理師發現伯伯遲遲不動筷子，好奇之下詢問原因，沒想到伯伯卻說「我等妳出去再吃，不然我怕傳染給妳」，一席話讓護理師聽了超感動。

不僅如此，這名護理師還說暖男伯伯因為戴著NRM（Non Rebreathing Mask非再呼吸型面罩），所以沒辦法好好戴上一般口罩，因此問問題時都只是點頭、搖頭來回答，她以為伯伯比較冷漠，但事實上是對方怕把病毒噴出來傳染給她。

另外，護理師在病房時有感覺到伯伯很想咳嗽，但卻一直在憋著，直到她回到病房的前室，並且將隔離門關上後，伯伯才狂咳，這些暖心的小舉動都讓護理師感動到快哭了。

她感嘆「很多病人完全不會替醫護人員著想，伯伯一定會健康好起來的」。貼文也感動所有人，「我一個大男生，最近眼睛怪怪的，很容易冒水，是不是壞了」、「台灣人善良的一面，真讓人感動」、「我的眼眶泛紅…好想大哭一場」、「好貼心可愛的伯伯」、「好貼心的伯伯，這才是我認識的台灣人啊，善良又有同理心」。

新冠肺炎 醫護人員

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