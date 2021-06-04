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員工爆科技大廠擺「紙箱陣」防疫？網笑：難怪紙價一直漲

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在ptt科技板分享了公司的防疫照，只見紙箱包圍著員工座位。 圖擷自ptt
有網友在ptt科技板分享了公司的防疫照，只見紙箱包圍著員工座位。 圖擷自ptt

新冠肺炎疫情好緊張，很多公司都採取遠距上班，但有些工作還是必須進公司處理，為避免群聚，內部的防疫措施就顯得格外重要。有位封測廠員工在ptt科技板分享了公司的防疫照，只見一個個紙箱貼上薄膜，包圍著員工座位，「真的覺得我們公司的防疫政策蠻促咪的，紙箱取代塑膠隔板，環保DIY」。

網友傻眼，「當這個害全球半停擺一年的病毒是87嗎」、「貼這個的人好辛苦」、「做樣子給老闆看吧，隨便弄弄交差了事」、「我猜太晚買不到隔板？還是真的省成這樣？」、「可憐的科技廠...一點都不科技」、「什麼材質的隔板都沒用啦！不如發個防疫面罩+口罩」。

也有人緩頰，「護國神山也是拿紙板啊」、「這是最有概念的防疫，病毒在紙箱上存活約一天，在玻璃塑膠約3-4天」、「紙箱這種東西破了隨便換，可能都比沒認真擦的塑膠板好」、「訂隔板真的有夠貴，疫情後又是一堆垃圾」。

也有網友很樂天，「要離職的時後直接拆紙箱來用」、「我以為只有我們公司拿紙板？原來大家都是用紙板阿」、「 資源回收阿桑：年輕人不要來跟我搶紙箱」、「傻傻的，你不知道現在紙箱比壓克力貴嗎？這叫不顧成本防疫」、「難怪華紙一直漲」、「上班還可以玩迷宮，不錯」、「現在做消防檢查的話，紙箱隔板會過嗎?」

新冠肺炎 疫情 離職

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